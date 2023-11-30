Врач Тананакина: изменения в образе жизни помогают избежать диабета 2 типа

«Почти всегда избежать развития этого заболевания можно, скорректировав питание, повысив физическую активность, отказавшись от вредных привычек», - поделилась эндокринолог с «Газетой.ru»

«Желательно добиться оптимального веса и поддерживать его».

Врач-эндокринолог Тананакина рассказала в интервью, что возникновение диабета 1 типа часто бывает обусловлено наследственностью – предотвратить этот процесс практически невозможно. В то же время при таком диабете имеет большое значение то, насколько человек дисциплинирован и в какой мере следует рекомендациям врача.Что касается диабета 2 типа, его развитие, происходящее обычно в зрелые годы жизни, бывает тесно связано с поведением и привычками самого человека, это в первую очередь «болезнь образа жизни». Врач Тананакина сообщила, что изменения в образе жизни почти всегда помогают избежать диабета 2 типаОдним из ключевых условий профилактики диабета 2 типа или ремиссии при его появлении является нормализация массы тела, подчеркнула медик.Кроме того, важно в целом быть подвижным, физически активным человеком – регулярно совершать прогулки на свежем воздухе, больше ходить пешком, выполнять упражнения, чаще вставать со стула, заниматься уборкой жилья и домашними делами.Готовить еду лучше самостоятельно. В рационе должно быть как можно меньше простых углеводов и насыщенного жира.Взрослым людям (особенно при имеющихся предпосылках к развитию диабета) следует проверять уровень сахара в крови натощак и после еды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые несладкие продукты могут резко повышать уровень сахара в крови.

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