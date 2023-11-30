Врач Петрова развенчала вредные мифы о похудении, а диетолог Пономарева рассказала как снизить вес, не потеряв здоровье

«Как плохо переедание, так плохо и недоедание», — объясняет Петрова.

«Сахар и выпечка не являются полезными продуктами, и от них лучше отказываться».

«Бодипозитив – 3-ий миф. Это хорошо для психики, но для здоровья это катастрофа, потому что ожирение в современном мире воспринимается как доброкачественная опухоль».

Пропуск приема пищи ради похудения

"Пропуск приема пищи может привести к перееданию или чрезмерному употреблению нездоровых закусок в дальнейшем, что на самом деле может привести к набору веса. Употребление небольших порций и более частое питание в течение дня поможет вам не сбиться с пути и избежать приступов голода".

Прием пищи поздно вечером приводит к увеличению веса



Ночные перекусы не заставят вас набрать вес, если вы помните о нескольких вещах.

«Это миф. Прием пищи поздно вечером не является прямой причиной увеличения веса».

Как и во всем, здесь есть оговорки. Например, если вы уже достигли своей дневной цели по количеству калорий, прием пищи поздно вечером приведет к перееданию.

«Или, если мы сидим перед телевизором, зачастую мы не можем контролировать порции».



Употребление менее 1000 калорий в день поможет вам похудеть



"Потребление слишком малого количества калорий может затруднить похудение в долгосрочной перспективе".





Употребление слишком малого количества калорий может привести к усталости, тяге к еде и перееданию, а также может замедлить метаболизм. Здоровое, сбалансированное питание с правильным количеством калорий является ключом к успешной потере веса.





Кроме того, важно следить за тем, чтобы в вашем рационе было достаточно витаминов и минералов, что может быть затруднительно при низкокалорийной диете.



Потребление меньшего количества калорий, чем необходимо вашему организму для поддержания основных функций, также может вызвать другие проблемы со здоровьем и повлиять на каждую систему органов в организме.





"Ваше тело начнет разрушать собственные ткани, и мышцы станут первой мишенью. Это касается и вашего сердца, которое может начать реагировать снижением частоты сердечных сокращений и артериального давления и со временем увеличивать риск сердечной недостаточности".

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