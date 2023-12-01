Врач Драпкина дала 5 советов, которые защитят от инфаркта зимой, кардиолог Варфоломеев рассказал о симптомах

Одевайтесь теплее.

Не употребляйте алкогольные напитки с целью согреться.

Во время работы на улице делайте паузы, чаще заходите в помещение во избежании переохлаждения.

Следите за своим давлением, глюкозой, холестерином и поддерживайте их на оптимальном уровне.

Если чувствуете симптомы инфаркта — как можно быстрее вызывайте скорую.

"Помимо простуды и гриппа, зимы несут несколько возможных угроз для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые могут даже стать фатальными. когда температура начинает падать, ваше кровяное давление и уровень холестерина начинают резко повышаться, что подвергает вас повышенному риску сердечного приступа", - объясняет Варфоломеев.

"Сезонный грипп также может привести к сердечному приступу у пациентов из группы риска. Лихорадка, вызванная гриппом, заставляет сердце биться быстрее, тем самым увеличивая потребность в кислороде".

Каковы признаки сердечного приступа?

Боль или дискомфорт в центре или левой части грудной клетки, которые длятся более нескольких минут или проходят и возвращаются.

Боль или дискомфорт в других частях тела, включая шею, спину, одну или обе руки или плечи.

Ощущение головокружения или обморока, тошноты или рвоты – вы также можете покрыться холодным потом.

Одышка. Это часто сопровождается дискомфортом в груди, но одышка также может предшествовать дискомфорту в груди.

Необычная или необъяснимая усталость.

"Стоит отметить, что женщины иногда испытывают симптомы, отличные от мужчин, и часто чувствуют боль в челюсти, шее или спине. Женщины и люди с диабетом также подвергаются более высокому риску тихих сердечных приступов . Узнайте больше о женщинах и сердечных заболеваниях".

Из-за необходимости поддерживать нормальную температуру тела происходит сужение сосудов и увеличивается нагрузка на сердце.дала советы как избежать сердечного приступа зимой.рассказал о симптомах сердечного приступа, на которые следует обратить внимание.Бег или быстрая ходьба в суровую холодную погоду могут вызвать перенапряжение, тем самым увеличивая потребность сердца в кислороде. Люди с закупоркой артерий могут быть не приспособлены к таким напряженным занятиям на свежем воздухе.Ваше кровяное давление также может упасть ниже нормы из-за обезвоживания, что опять-таки снижает поступление кислорода в сердечную мышцу. Недостаток снабжения кислородом крови может вызвать сердечный приступ зимой.Каждый должен знать основные симптомы сердечного приступа. Знание симптомов сердечного приступа может спасти жизнь.Ранее МедикФорум писал о о напитках, которые богаты витамином С.

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