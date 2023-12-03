Мясников советует вместо инъекций тестостерона заняться спортом, врач Гуреева согласилась и предупредила о серьезных последствиях

«Если у вас все нормально, то это вредно», — сказал Мясников.

«Надо двигаться так, чтобы забыли, чем дышать. Вот тогда и тестостерон не нужен будет. Все будет работать само», — посоветовал врач.

"Осознайте потенциальные риски и рассмотрите альтернативы, прежде чем повышать уровень гормонов на неопределенный срок", - говорит Гуреева.

«Мужчины должны быть гораздо более внимательны к возможным долгосрочным осложнениям».

Каковы риски терапии тестостероном?

"Относительно небольшое количество мужчин испытывают немедленные побочные эффекты лечения тестостероном, такие как прыщи, нарушение дыхания во время сна, набухание или болезненность груди или отек лодыжек".

«У пожилых мужчин теоретические побочные эффекты со стороны сердца становятся более заметными».

По словам специалиста, гормональная терапия вредит здоровью мужчина. К тестостерону нужно прибегать лишь при гипогонадизме – недостатке мужских половых гормонов.Кроме того, он добавил, что такой подход может привести, например, к раку простаты. Чтобы сохранить мужское здоровье, доктор посоветовал регулярно заниматься физическими нагрузками.Врач-эндокринолог Антонина Гуреева согласилась с Мясниковым и рассказала специально для МедикФорум об основных рисках заместительной гормональной терапии.Огромное количество мужчин используют инъекции или гель тестостерона в качестве формы заместительной терапии тестостероном для восстановления нормального уровня мужского гормона.Терапия обещает, что что лечение низким уровнем тестостерона может заставить мужчин чувствовать себя более бодрыми, энергичными, умственными и сексуально функциональными. Однако опасения по поводу безопасности сохраняются. Например, некоторые пожилые мужчины, проходящие заместительную терапию тестостероном, могут столкнуться с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.Врачи также обращают внимание на высокое количество эритроцитов, которое может увеличить риск образования тромбов.Мужчины, длительное время использующие формы терапии тестостероном, по-видимому, имеют более высокий риск сердечно-сосудистых проблем, таких как сердечные приступы, инсульты и смерть от болезней сердца. Например, в 2010 году исследователи прекратили исследование тестостерона у пожилых мужчин, когда первые результаты показали, что у мужчин, получающих заместительную терапию тестостероном, было заметно больше проблем с сердцем.Некоторые врачи также обеспокоены тем, что терапия тестостероном может стимулировать рост клеток рака простаты. Как и в случае с гипотетическим сердечным риском, данные неоднозначны. Но поскольку рак простаты настолько распространен, врачи склонны с подозрением назначать тестостерон мужчинам, которые могут находиться в группе риска.Для пациентов мужского пола с низким уровнем тестостерона в крови польза от заместительной гормональной терапии обычно перевешивает потенциальные риски. Однако для большинства других мужчин это общее решение с вашим врачом. Он дает мужчинам, которые чувствуют себя плохо, шанс почувствовать себя лучше, но это быстрое решение может отвлечь внимание от неизвестных долгосрочных опасностей.Ранее МедикФорум писал о том, как определить риск инфаркта по складке на мочке уха.

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