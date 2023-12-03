Врач Закиев: при длительном и значительном повышении холестерина могут появиться ксантомы

«Зачастую впервые повышение холестерина обнаруживается, когда уже развилось какое-либо сердечно-сосудистое заболевание, например, стенокардия (приступ давящей боли в груди ) или инфаркт», - поделился врач с «Газетой.Ru»

«При длительном и значительном повышении холестерина он может проявляться в виде очаговых образований различного цвета – ксантом. Часто эти плоские желтоватые образования встречаются на коже век», - пояснил он.

Врач Закиев сообщил, что повышение уровня холестерина – это проблема, которую нельзя допускать, поскольку оно повышает риск сердечных приступов и инсультов. По словам медика, процесс увеличения концентрации холестерина в крови может долгое время развиваться бессимптомно. Появление каких-то признаков, свидетельствующих о проблеме, часто говорит о том, что нарушение холестеринового баланса является уже очень значительным.Закиев отметил, что при длительном и значительном повышении холестерина могут появиться ксантомыМедик добавил, что значительное повышение холестерина в крови может наблюдаться даже в молодом возрасте, причиной этого может быть семейная гиперлипидемия, которая является наследственной проблемой.Закиев порекомендовал взрослым людям после 40 лет контролировать личный уровень холестерина, знать его показатели. В частности, следует сдать кровь на анализ, выяснить ее «липидный профиль»Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут говорить о высоком уровне сахара в крови.

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