Врач Пронина рассказала, почему сладкое не вызывает диабет, эндокринолог Гуреева согласно с этим лишь частично

"Стакан газировки и обработанные продукты напрямую не повышают риск развития диабета. Все это увеличивает риск ожирения, которое может привести к диабету. Но употребление слишком большого количества сахара не является причиной диабета. Связь между сахаром и диабетом непростая".

"Высокое потребление сахара способствует повышенному риску развития диабета 2 типа из-за связи между высоким потреблением сахара и ожирением. То есть сладкоежки, как правило имеют лишний вес. Поэтому, пусть и косвенно, сладкое приводят к диабету".

Как сократить потребление сахара

Сократите потребление подслащенных напитков

Пейте воду

"Если вам не нравится вкус простой воды, попробуйте настоять ее на фруктах и травах. Поэкспериментируйте с розой, лемонграссом, листьями мяты и лимоном, чтобы найти аромат, который вам понравится".

Соблюдайте сдержанность при совершении покупок

"Употребление слишком большого количества сладкого означает лишь получение дополнительных, «пустых» калорий. Так что оставьте это сладкое лакомство для особых случаев и ежедневно сокращайте потребление сахара!"

Специалист подчеркнула, что сладкие продукты сами по себе не оказывают влияния на вероятность возникновения этого заболевания. Важно понимать, что даже если рацион человека состоит преимущественно из сладостей, это само по себе не является причиной развития диабета, если у него нет избыточного веса или ожирения.К тому же, если человек следует рекомендованной суточной норме калорий, которая составляет в среднем 2500 для мужчин и 2000 для женщин, то употребление сладостей не повышает риск развития диабета.Важно понимать, что питание, основанное исключительно на сладостях, может привести к возникновению других проблем со здоровьем,Сладости и печенье содержат углеводы, поэтому их подсчет помогает пациентам с диабетом контролировать уровень глюкозы в крови. Небольшой кусочек торта можно съесть вместо другой пищи, богатой углеводами.Сладости не исключены из поля зрения, если у вас диабет. Если вы хотите насладиться куском торта, вам нужно некоторое планирование. Людям, страдающим диабетом, нельзя есть сахар – это миф.Помните, что диета с высоким содержанием калорий изисточников пищи, а не только из сахаросодержащих продуктов, может способствовать ожирению и увеличивать риск развития диабета 2 типа.Научитесь пить кофе и чай без сахара. Начните с постепенного добавления меньшего количества сахара каждый день. Как только вы привыкнете к этому, вы полюбите настоящий вкус кофе и чая.Обычная вода – лучший напиток.Чтобы не запасаться подслащенными напитками и закусками при покупке продуктов, никогда не делайте покупки, когда вы голодныРанее МедикФорум писал о пользе квашенной капусты.

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