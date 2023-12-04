Врач Шуппо объяснила, чем опасен тренд на трусы поверх колготок, гинеколог рассказал о важности интимной гигиены
Врач Ольга Шуппо рассказала, что тренд трусов на колготки приводит к застоям.
Тренд на трусы поверх колготок уже поддержали Джиджи Хадид, Ирина Шейк и многие другие.
Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо прокомментировала «Газете.Ru» безопасность тренда и посоветовала не повторять его.
«Новый тренд больше связан с эпатажем и, наверное, будет краткосрочным. К тому же он создает прямые риски для женского здоровья», — говорит врач.
Доктор заявила, что соприкосновение колготок со слизистыми не только вызывает дискомфорт, но это и негигиенично.
«Лайкра, нейлон отличаются низкой способностью пропускать воздух. Нарушается теплообмен, возникает своего рода парниковый эффект. Кожа не дышит, может возникнуть повышенное потоотделение. А раздражение, которое неизбежно в такой ситуации, провоцирует риск развития инфекционных заболеваний и аллергических реакций», — объяснила Шурпа.
Она также добавила, что текстура тканей колготок повышает риск появления мозолей и царапин.
«Если швы впиваются в кожу, а это неизбежно при таком ношении колготок, возможно нарушение кровообращения в малом тазу, что рано или поздно приводит к застойным явлениям».
Врач-гинеколог Елизавета Комарова рассказала специально для МедикФорум и правилах женской гигиены и вреде нейлона.
Это неотъемлемая часть нашей рутины, но среднестатистический человек об этом мало что знает.
"Например, знаете ли вы, что есть определенные ткани, которые полезнее для здоровья что у нижнего белья есть какой-то срок годности. Эти негласные правила использования нижнего белья могут повлиять на здоровье вашего влагалища и, в зависимости от стиля, даже повлиять на ваше настроение".
Поэтому мы провели много исследований, изучили несколько исследований по гигиене нижнего белья и поговорили с акушером-гинекологом, чтобы собрать восемь правил в отношении нижнего белья, которых следует придерживаться.
Выбирайте натуральные ткани, особенно хлопок
Возможно, вы слышали это раньше, но, несмотря на все эти милые фасоны и разнообразие тканей, стоит еще раз сказать: хлопок — лучшая ткань для нижнего белья.
«Вульва — очень чувствительная и нежная область, похожая на губы на лице. К ней нужно относиться бережно», — объясняет Комарова.
А самая простая, нежная, приятная к коже ткань? Хлопок. Он также воздухопроницаем и впитывает влагу, что может помочь предотвратить дрожжевую инфекцию.
«Поскольку выделения из влагалища, подобные влаге, полезны для здоровья, вам нужно, чтобы нижнее белье мягко впитывало лишнюю влагу».
Синтетические материалы, такие как нейлон и спандекс, не позволяют этому месту дышать. Вместо этого они задерживают тепло и влагу, создавая идеальную питательную среду для дрожжевых инфекций.
Старайтесь менять нижнее белье каждый день, а при желании даже больше одного раза
Некоторые врачи говорят, что можно носить нижнее белье два дня подряд, если выделений или пота мало. Но если вы начинаете чувствовать дискомфорт из-за скопления выделений из влагалища, вы можете менять их чаще, чем один раз в день.
Многих моих пациентов беспокоит эта влажность, и они постоянно носят прокладки для трусов.
"Я думаю, что это не самое здоровое поведение, поскольку вкладыши могут вызвать натирание и раздражение. Нижнее белье на хлопковой подкладке решит эту проблему, и его можно менять чаще, чем раз в день".
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