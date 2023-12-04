Врач Шуппо объяснила, чем опасен тренд на трусы поверх колготок, гинеколог рассказал о важности интимной гигиены

«Новый тренд больше связан с эпатажем и, наверное, будет краткосрочным. К тому же он создает прямые риски для женского здоровья», — говорит врач.

«Лайкра, нейлон отличаются низкой способностью пропускать воздух. Нарушается теплообмен, возникает своего рода парниковый эффект. Кожа не дышит, может возникнуть повышенное потоотделение. А раздражение, которое неизбежно в такой ситуации, провоцирует риск развития инфекционных заболеваний и аллергических реакций», — объяснила Шурпа.

«Если швы впиваются в кожу, а это неизбежно при таком ношении колготок, возможно нарушение кровообращения в малом тазу, что рано или поздно приводит к застойным явлениям».

"Например, знаете ли вы, что есть определенные ткани, которые полезнее для здоровья что у нижнего белья есть какой-то срок годности. Эти негласные правила использования нижнего белья могут повлиять на здоровье вашего влагалища и, в зависимости от стиля, даже повлиять на ваше настроение".

«Вульва — очень чувствительная и нежная область, похожая на губы на лице. К ней нужно относиться бережно», — объясняет Комарова.

«Поскольку выделения из влагалища, подобные влаге, полезны для здоровья, вам нужно, чтобы нижнее белье мягко впитывало лишнюю влагу».

Старайтесь менять нижнее белье каждый день, а при желании даже больше одного раза

"Я думаю, что это не самое здоровое поведение, поскольку вкладыши могут вызвать натирание и раздражение. Нижнее белье на хлопковой подкладке решит эту проблему, и его можно менять чаще, чем раз в день".

Тренд на трусы поверх колготок уже поддержали Джиджи Хадид, Ирина Шейк и многие другие.безопасность тренда и посоветовала не повторять его.Доктор заявила, что соприкосновение колготок со слизистыми не только вызывает дискомфорт, но это и негигиенично.Она также добавила, что текстура тканей колготок повышает риск появления мозолей и царапин.и правилах женской гигиены и вреде нейлона.Это неотъемлемая часть нашей рутины, но среднестатистический человек об этом мало что знает.Поэтому мы провели много исследований, изучили несколько исследований по гигиене нижнего белья и поговорили с акушером-гинекологом, чтобы собрать восемь правил в отношении нижнего белья, которых следует придерживаться.Возможно, вы слышали это раньше, но, несмотря на все эти милые фасоны и разнообразие тканей, стоит еще раз сказать: хлопок — лучшая ткань для нижнего белья.А самая простая, нежная, приятная к коже ткань? Хлопок. Он также воздухопроницаем и впитывает влагу, что может помочь предотвратить дрожжевую инфекцию.Синтетические материалы, такие какВместо этого они задерживают тепло и влагу, создавая идеальную питательную среду для дрожжевых инфекций.Некоторые врачи говорят, что можно носить нижнее белье два дня подряд, если выделений или пота мало. Но если вы начинаете чувствовать дискомфорт из-за скопления выделений из влагалища, вы можете менять их чаще, чем один раз в день.Многих моих пациентов беспокоит эта влажность, и они постоянно носят прокладки для трусов.Ранее МедикФорум писал о вреде сидячей работы.

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