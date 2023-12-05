Мясников рассказал об ошибках в лечении кашля, врач Захарова объяснила, когда нужно срочно обратиться за помощью
В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников и приглашенный в студию эксперт, доктор медицинских наук, профессор Ольга Зайцева, разобрали самые распространенные ошибки, которые совершаются при лечении кашля.
«Кашель — это симптом многих заболеваний. И если человек кашляет, то он может болеть разными заболеваниями», — подчеркнула Зайцева.
Это и повышенная кислотность желудка, и синусит, и астма, и реакция на лекарства, добавил Мясников.
С кашлем не обязательно надо бороться
«Все забывают о том, что кашель — это полезно, это защитный рефлекс, он очищает дыхательные пути, и причем не только от пыли, но еще от вирусов и микробов. И наша с вами задача — сохранить эти защитные функции кашля», — отметила Зайцева.
Подавление кашлевого рефлекса при отхождении мокроты — это плохо. Когда мокрота не удаляется из дыхательных путей, то эти самые вирусы будут размножаться. Надо сделать так, чтобы мокрота отходила, кашель был продуктивным и очищал наши дыхательные пути.
Кашель надо лечить антибиотиками
«Мы долгое время считали, что микробиом живет только в кишечнике. Но не так давно поняли, что он есть еще и в респираторном тракте, и в легких, часть местного иммунитета. Они не пускают туда чужих. Антибиотиками вы убиваете и полезные бактерии, начинаете дисбаланс, нарушаете защитный барьер», — добавил Мясников.
Мясников и Зайцева также назвали ошибкой использование народных средств. Вместо улучшения состояния они могут привести к прогрессированию заболевания. Например ингаляции могут вызвать ожоги.
Врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум, рассказала о разных видах кашля и симптомах, когда нужно срочно обратиться к врачу.
Это обычная жалоба, которую мы видим в первичной медико-санитарной помощи. Пациент придет с жалобами на «кашель, который не проходит», несмотря на использование всех безрецептурных средств. Затяжной кашель — неприятный симптом, который может повлиять на сон, работу, социальную или развлекательную деятельность.
Захарова перечислила виды кашля:
- Острый, то есть длится менее трех недель.
- Подострый, то есть длится от трех до восьми недель.
- Хронический, то есть длится более восьми недель.
Острый кашель обычно проходит через неделю, хотя часто длится до трех недель. Наиболее распространенной причиной является вирусная инфекция , вызывающая насморк и кашель. Вирусные инфекции могут поразить каждого.
У маленьких детей обычно бывает восемь вирусных инфекций в год, особенно в зимние месяцы, и они обычно связаны с высокой температурой (лихорадкой). Поскольку каждый эпизод длится 7–21 день, может возникнуть ощущение, что они болеют чаще, чем здоровы. Важно помнить, что каждый эпизод повышает иммунитет ребенка и обычно никакого лечения не требуется.
Хронический кашель является распространенным явлением. Заболевают 1-2 взрослых из 10.
"Срочно обратитесь за медицинской помощью, если у вас одышка из-за кашля, у вас появляется боль в груди при кашле (особенно, если она локализована с одной стороны и усиливается при вдохе), вы кашляете кровью, кашель сохраняется более трех недель и не улучшается", - советует Захарова.
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