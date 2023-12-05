Мясников рассказал об ошибках в лечении кашля, врач Захарова объяснила, когда нужно срочно обратиться за помощью

«Кашель — это симптом многих заболеваний. И если человек кашляет, то он может болеть разными заболеваниями», — подчеркнула Зайцева.

С кашлем не обязательно надо бороться

«Все забывают о том, что кашель — это полезно, это защитный рефлекс, он очищает дыхательные пути, и причем не только от пыли, но еще от вирусов и микробов. И наша с вами задача — сохранить эти защитные функции кашля», — отметила Зайцева.

Кашель надо лечить антибиотиками

«Мы долгое время считали, что микробиом живет только в кишечнике. Но не так давно поняли, что он есть еще и в респираторном тракте, и в легких, часть местного иммунитета. Они не пускают туда чужих. Антибиотиками вы убиваете и полезные бактерии, начинаете дисбаланс, нарушаете защитный барьер», — добавил Мясников.

Острый, то есть длится менее трех недель.

Подострый, то есть длится от трех до восьми недель.

Хронический, то есть длится более восьми недель.

"Срочно обратитесь за медицинской помощью, если у вас одышка из-за кашля, у вас появляется боль в груди при кашле (особенно, если она локализована с одной стороны и усиливается при вдохе), вы кашляете кровью, кашель сохраняется более трех недель и не улучшается", - советует Захарова.

Это и повышенная кислотность желудка, и синусит, и астма, и реакция на лекарства,Подавление кашлевого рефлекса при отхождении мокроты — это плохо. Когда мокрота не удаляется из дыхательных путей, то эти самые вирусы будут размножаться. Надо сделать так, чтобы мокрота отходила, кашель был продуктивным и очищал наши дыхательные пути.Мясников и Зайцева также назвали ошибкой использование народных средств. Вместо улучшения состояния они могут привести к прогрессированию заболевания. Например ингаляции могут вызвать ожоги.рассказала о разных видах кашля и симптомах, когда нужно срочно обратиться к врачу.Это обычная жалоба, которую мы видим в первичной медико-санитарной помощи. Пациент придет с жалобами на «кашель, который не проходит», несмотря на использование всех безрецептурных средств. Затяжной кашель — неприятный симптом, который может повлиять на сон, работу, социальную или развлекательную деятельность.Острый кашель обычно проходит через неделю, хотя часто длится до трех недель. Наиболее распространенной причиной является вирусная инфекция , вызывающая насморк и кашель. Вирусные инфекции могут поразить каждого.У маленьких детей обычно бывает восемь вирусных инфекций в год, особенно в зимние месяцы, и они обычно связаны с высокой температурой (лихорадкой). Поскольку каждый эпизод длится 7–21 день, может возникнуть ощущение, что они болеют чаще, чем здоровы. Важно помнить, что каждый эпизод повышает иммунитет ребенка и обычно никакого лечения не требуется.Хронический кашель является распространенным явлением. Заболевают 1-2 взрослых из 10.Ранее МедикФорум писал о симптомах дефицита железа.

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