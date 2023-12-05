Focus: уборка снега повышает для человека риск сердечного приступа

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уборка снега

Врачи предупреждают: многие люди недооценивают риски для здоровья, связанные с уборкой снега.

Необходимость заниматься уборкой снега, чтобы очистить дорожки рядом с домом или откопать машину, может  оказаться опасной нагрузкой для организма, – об этом проинформировало немецкое издание Focus. По словам специалистов, холодный зимний воздух может менять работу сердца, а уборка снега повышает для человека риск сердечного приступа.

«Холод заставляет кровеносные сосуды сжиматься, и если к нему добавляется физическое напряжение, сердце может потерять ритм. Это может привести к возникновению сердечной или мерцательной аритмии, а в худшем случае – к сердечному приступу», - констатируют медики.

Уборка снега особенно опасна после 45 лет. Терапевт Тамара Ильинская отметила в комментарии «МедикФорум», что негативное влияние холодной зимней погоды и физических нагрузок в условиях мороза подтверждается данными проводившихся исследований. Необходимость убирать снег вручную на холоде может спровоцировать перенапряжение сосудистой системы, повышая артериальное давление и в то же время сужая коронарные артерии. По словам врача, наиболее опасной уборка снега становится в тех случаях, когда за лопату хватаются люди, ведущие достаточно малоподвижный и размеренный образ жизни, возрастом после 40-45 лет.

«Особый риск – это разгребание снега ранним утром. В такое время вероятность развития инфаркта статистически является наиболее высокой», - предупредила терапевт.

Неблагополучные симптомы, которые могут возникнуть при уборке снега:
  • Боль или чувство давления, тяжести в груди;
  • Головокружение, состояние дурноты, тошнота;
  • Нарушение сердцебиения;
  • Сильная слабость в ногах.
При появлении этих признаков следует вызвать скорую помощь.

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