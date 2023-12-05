Focus: уборка снега повышает для человека риск сердечного приступа

«Холод заставляет кровеносные сосуды сжиматься, и если к нему добавляется физическое напряжение, сердце может потерять ритм. Это может привести к возникновению сердечной или мерцательной аритмии, а в худшем случае – к сердечному приступу», - констатируют медики.

«Особый риск – это разгребание снега ранним утром. В такое время вероятность развития инфаркта статистически является наиболее высокой», - предупредила терапевт.

Боль или чувство давления, тяжести в груди;

Головокружение, состояние дурноты, тошнота;

Нарушение сердцебиения;

Сильная слабость в ногах.

Необходимость заниматься уборкой снега, чтобы очистить дорожки рядом с домом или откопать машину, может оказаться опасной нагрузкой для организма, – об этом проинформировало немецкое издание Focus . По словам специалистов, холодный зимний воздух может менять работу сердца, а уборка снега повышает для человека риск сердечного приступа.Терапевт Тамара Ильинская отметила в комментарии «МедикФорум», что негативное влияние холодной зимней погоды и физических нагрузок в условиях мороза подтверждается данными проводившихся исследований. Необходимость убирать снег вручную на холоде может спровоцировать перенапряжение сосудистой системы, повышая артериальное давление и в то же время сужая коронарные артерии. По словам врача, наиболее опасной уборка снега становится в тех случаях, когда за лопату хватаются люди, ведущие достаточно малоподвижный и размеренный образ жизни, возрастом после 40-45 лет.Неблагополучные симптомы, которые могут возникнуть при уборке снега:При появлении этих признаков следует вызвать скорую помощь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие болезни могут скрываться за появлением крови из носа.

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