Психиатр Абрамов назвал симптомы СДВГ у взрослых, психиатр Каштанов объяснил как не перепутать с другими расстройствами
Более чем в половине случаев СДВГ имеет генетический характер, в основном его диагностируют у детей, рассказал психиатр Алексей Мароян.
В комментарии для РИА Новости он и его коллега, психиатр Александр Абрамов назвали симптомы этого синдрома, все чаще развивающегося и у взрослых людей. По словам психиатра Абрамова, СДВГ в основном встречается у мальчиков.
Синдром проявляется в суетливости, импульсивности, неусидчивости. Если с этим расстройством не бороться и неправильно воспитывать ребенка, у него во взрослом возрасте могут появиться агрессия, желание уйти из дома, негативное отношение к себе и окружающим.
Сложность диагностики СДВГ у взрослых возникает из-за множества факторов, накладывающихся на первоначальную картину, продолжил врач. Это стресс на работе, необдуманные поступки, увлечение экстремальными видами спорта, лихачество за рулем.
Пациенты с СДВГ больше других склонны к употреблению алкоголя и наркотиков, предупредил специалист.
Психиатр Каштанов специально для МедикФорум перечисли самые распространенные симптомы СДВГ у взрослых.
"Я часто вижу пациентов, у которых СДВГ ошибочно диагностировали как биполярное расстройство или расстройство личности, потому что эти симптомы схожи. Но когда они начинают придерживаться правильного плана лечения, мы часто видим значительное улучшение", - говорит врач-психиатр Михаил Каштанов.
Общие симптомы СДВГ включают
Гиперфокус:
- Поглощенность задачами, которые стимулируют, до такой степени, что все остальное игнорируется.
Трудности с концентрацией внимания:
- Невнимательность и невнимательность к деталям.
- Постоянно начинать новые задачи, прежде чем закончить старые.
- Плохие организационные навыки и навыки тайм-менеджмента.
- Неспособность сосредоточиться, отвлекаться от разговоров и трудно слушать.
- Забывчивость и постоянная потеря или неуместное размещение вещей.
- Беспокойство, нервозность и трудности с расслаблением.
- Внутреннее беспокойство
- Легко скучно
- Постоянно жажду волнения
- Трудно молчать
- Невнятные ответы и плохой выбор времени для общения при разговоре с другими
- Часто перебиваю других
- Перепады настроения
- Раздражительность и вспыльчивость
- Неспособность справиться со стрессом; легко волноваться
- Крайнее нетерпение
- Низкая самооценка
- Отсутствие планирования
- Рисковать – как своим имуществом, так и безопасностью других людей.
- Принятие решений без полной оценки ситуации или последствий
Связь между СДВГ и другими психическими расстройствами
Другие состояния, такие как депрессия и тревога, обычно могут сопровождать СДВГ у взрослых. Считается, что этому есть как биологические, так и экологические причины. Например, это может быть связано с тем, что некоторые люди с СДВГ также имеют естественную предрасположенность к другим состояниям, таким как тревога и биполярное расстройство.
Также может случиться так, что симптомы СДВГ, такие как трудности с концентрацией внимания, трудности на работе и в отношениях, могут вызывать или усугублять чувство тревоги и депрессии.
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