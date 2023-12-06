Психиатр Абрамов назвал симптомы СДВГ у взрослых, психиатр Каштанов объяснил как не перепутать с другими расстройствами

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Психиатр Абрамов назвал симптомы СДВГ у взрослых, психиатр Каштанов объяснил как не перепутать с другими расстройствами


Более чем в половине случаев СДВГ имеет генетический характер, в основном его диагностируют у детей, рассказал психиатр Алексей Мароян.


В комментарии для РИА Новости он и его коллега, психиатр Александр Абрамов назвали симптомы этого синдрома, все чаще развивающегося и у взрослых людей. По словам психиатра Абрамова, СДВГ в основном встречается у мальчиков.

Синдром проявляется в суетливости, импульсивности, неусидчивости. Если с этим расстройством не бороться и неправильно воспитывать ребенка, у него во взрослом возрасте могут появиться агрессия, желание уйти из дома, негативное отношение к себе и окружающим.

Сложность диагностики СДВГ у взрослых возникает из-за множества факторов, накладывающихся на первоначальную картину, продолжил врач. Это стресс на работе, необдуманные поступки, увлечение экстремальными видами спорта, лихачество за рулем.

Пациенты с СДВГ больше других склонны к употреблению алкоголя и наркотиков, предупредил специалист.

Психиатр Каштанов специально для МедикФорум перечисли самые распространенные симптомы СДВГ у взрослых.

"Я часто вижу пациентов, у которых СДВГ ошибочно диагностировали как биполярное расстройство или расстройство личности, потому что эти симптомы схожи. Но когда они начинают придерживаться правильного плана лечения, мы часто видим значительное улучшение", - говорит врач-психиатр Михаил Каштанов.

Общие симптомы СДВГ включают


Гиперфокус:
  • Поглощенность задачами, которые стимулируют, до такой степени, что все остальное игнорируется.

Трудности с концентрацией внимания:
  • Невнимательность и невнимательность к деталям.
  • Постоянно начинать новые задачи, прежде чем закончить старые.
  • Плохие организационные навыки и навыки тайм-менеджмента.
  • Неспособность сосредоточиться, отвлекаться от разговоров и трудно слушать.
  • Забывчивость и постоянная потеря или неуместное размещение вещей.
  • Беспокойство, нервозность и трудности с расслаблением.
Гиперактивность:
  • Внутреннее беспокойство
  • Легко скучно
  • Постоянно жажду волнения
  • Трудно молчать
  • Невнятные ответы и плохой выбор времени для общения при разговоре с другими
  • Часто перебиваю других
Проблемы с настроением:
  • Перепады настроения
  • Раздражительность и вспыльчивость
  • Неспособность справиться со стрессом; легко волноваться
  • Крайнее нетерпение
  • Низкая самооценка
Безрассудство:
  • Отсутствие планирования
  • Рисковать – как своим имуществом, так и безопасностью других людей.
  • Принятие решений без полной оценки ситуации или последствий

Связь между СДВГ и другими психическими расстройствами


Другие состояния, такие как депрессия и тревога, обычно могут сопровождать СДВГ у взрослых. Считается, что этому есть как биологические, так и экологические причины. Например, это может быть связано с тем, что некоторые люди с СДВГ также имеют естественную предрасположенность к другим состояниям, таким как тревога и биполярное расстройство. 

Также может случиться так, что симптомы СДВГ, такие как трудности с концентрацией внимания, трудности на работе и в отношениях, могут вызывать или усугублять чувство тревоги и депрессии.


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