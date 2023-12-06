Психиатр Абрамов назвал симптомы СДВГ у взрослых, психиатр Каштанов объяснил как не перепутать с другими расстройствами

СДВГ

"Я часто вижу пациентов, у которых СДВГ ошибочно диагностировали как биполярное расстройство или расстройство личности, потому что эти симптомы схожи. Но когда они начинают придерживаться правильного плана лечения, мы часто видим значительное улучшение", - говорит врач-психиатр Михаил Каштанов.

Общие симптомы СДВГ включают

Поглощенность задачами, которые стимулируют, до такой степени, что все остальное игнорируется.

Невнимательность и невнимательность к деталям.

Постоянно начинать новые задачи, прежде чем закончить старые.

Плохие организационные навыки и навыки тайм-менеджмента.

Неспособность сосредоточиться, отвлекаться от разговоров и трудно слушать.

Забывчивость и постоянная потеря или неуместное размещение вещей.

Беспокойство, нервозность и трудности с расслаблением.

Внутреннее беспокойство

Легко скучно

Постоянно жажду волнения

Трудно молчать

Невнятные ответы и плохой выбор времени для общения при разговоре с другими

Часто перебиваю других

Перепады настроения

Раздражительность и вспыльчивость

Неспособность справиться со стрессом; легко волноваться

Крайнее нетерпение

Низкая самооценка

Отсутствие планирования

Рисковать – как своим имуществом, так и безопасностью других людей.

Принятие решений без полной оценки ситуации или последствий

Связь между СДВГ и другими психическими расстройствами

назвали симптомы этого синдрома, все чаще развивающегося и у взрослых людей. По словам психиатра Абрамова, СДВГ в основном встречается у мальчиков.Если с этим расстройством не бороться и неправильно воспитывать ребенка, у него во взрослом возрасте могут появиться агрессия, желание уйти из дома, негативное отношение к себе и окружающим.Сложность диагностики СДВГ у взрослых возникает из-за множества факторов, накладывающихся на первоначальную картину, продолжил врач. ЭтоПациенты с СДВГ больше других склонны к употреблению алкоголя и наркотиков, предупредил специалист.Другие состояния, такие как депрессия и тревога, обычно могут сопровождать СДВГ у взрослых. Считается, что этому есть как биологические, так и экологические причины. Например, это может быть связано с тем, что некоторые люди с СДВГ также имеют естественную предрасположенность к другим состояниям, таким как тревога и биполярное расстройство.Также может случиться так, что симптомы СДВГ, такие как трудности с концентрацией внимания, трудности на работе и в отношениях, могут вызывать или усугублять чувство тревоги и депрессии.Ранее МедикФорум писал о симптомах дефицита железа.

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