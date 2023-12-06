Эндокринолог Петрова назвала ранние симптомы диабета, а врач Гуреева рассказала как "поймать" диабет на ранней стадии
Ранние признаки диабета в беседе с «Мослентой» назвала руководитель клиники эндокринологии доктора Петровой, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Ирина Петрова.
«Диагностика болезни на ранних стадиях имеет свои сложности, так как ее признаки могут быть неявными. Этот тяжелый недуг долгое время не дает о себе знать, однако позже проявляется развитием классических симптомов: покалыванием в конечностях, постоянной жаждой, ухудшением зрения», — пояснила специалист.
Кроме того, сигнализировать о заболевании могут следующие признаки: частое мочеиспускание (особенно ночью), сильное чувство голода, необъяснимая потеря веса, замедленное заживление ран или порезов, зуд кожи, слабость, проблемы со сном, снижение сексуального влечения, тяга к сладкому, рассказала Павлова.
Врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум рассказала как "поймать" диабет на ранней стадии и обратить его вспять.
Что такое преддиабет?
"Преддиабет означает, что уровень глюкозы в крови (также называемый сахаром в крови) выше нормы. Когда уровень глюкозы в крови достигает определенного уровня, у вас диабет".
"Если у вас предиабет, вы можете предотвратить или отсрочить развитие полномасштабного диабета 2 типа, изменив образ жизни. К ним относятся здоровое питание, достижение и поддержание здорового веса, а также регулярные физические упражнения".
Симптомы предиабета
Преддиабет обычно не вызывает никаких симптомов. Единственный способ узнать, есть ли он у вас, — это проверить уровень сахара в крови.
Что вызывает преддиабет?
"Предиабет возникает, когда инсулин в организме не работает должным образом. Инсулин помогает клеткам вашего тела использовать глюкозу из крови. Когда инсулин не работает должным образом, в крови накапливается слишком много глюкозы".
Вы находитесь в группе риска развития преддиабета, если верно хотя бы одно из следующих условий:
- У вас избыточный вес или ожирение.
- У вас есть родитель или брат или сестра, страдающие диабетом.
- У вас был диабет во время беременности (так называемый гестационный диабет).
- У вас повышенное артериальное давление (выше 140/90 мм рт. ст.).
- Уровень холестерина ЛПВП («хороший» холестерин) слишком низок или уровень триглицеридов (специфических жиров) выше 250 мг на дл.
- У вас синдром поликистозных яичников (СПКЯ).
Как диагностируется предиабет?
Вам следует пройти тестирование на диабет, если вам 45 лет и старше. Вам также следует пройти тестирование, если вы моложе 45 лет и у вас есть какой-либо из перечисленных выше факторов риска.
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