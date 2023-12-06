Врач Волкова: цистит может быть вызван болезнями ЖКТ и стрессом, гинеколог Комарова рассказала еще о 5 причинах

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Врач Волкова: цистит может быть вызван болезнями ЖКТ и стрессом, гинеколог Комарова рассказала еще о 5 причинах


Проявляющийся в болезненном мочеиспускании, недержании мочи и частых позывах в туалет цистит может существенно ухудшить жизнь женщины, предупредила акушер-гинеколог Екатерина Волкова. 


В беседе с изданием «Доктор Питер» она рассказала, какие заболевания могут провоцировать его развитие.


По словам Волковой, цистит нередко приходит вместе с менопаузой, причем иногда женщина даже не догадывается, что этот период уже настал.

«Кроме того, болезнь часто протекает на фоне других гормональных нарушений: гипотиреоза, переизбытка пролактина, недостатка жиров», — уточнила она.

Цистит может быть вызван болезнями желудочно-кишечного тракта: кишечной палочкой, заболеваниями поджелудочной железы, сбоями в работе желчного пузыря, гастритом.

Влияет на здоровье выделительной системы и стресс.

«Вместе с этим снижается и иммунитет мочеполового тракта. Кроме того, стресс может повлиять и на гормональный баланс», — заключила Волкова.


Врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум подробнее рассказал о природе заболевания.


"Цистит – это воспаление мочевого пузыря, которое может носить инфекционный и неинфекционный характер. Около 20–40% женщин испытывают это в течение жизни. Чаще всего цистит вызывается инфекцией, когда бактерия Escherichia coli через уретру (трубчатый орган) попадает в мочевой пузырь и размножается там". 


Цистит чаще встречается у женщин, чем у мужчин в силу их физиологии. Женская уретра короче, что облегчает проникновение инфекции в мочевой пузырь.

Симптомы цистита включают в себя:

  • частое и/или болезненное мочеиспускание
  • зуд
  • мутная моча с сильным запахом или без запаха
  • боль внизу живота
  • иногда кровь в моче
"Цистит, вызванный инфекцией, лечат антибактериальными препаратами. Если он носит неинфекционный характер, лечение зависит от причины, вызвавшей цистит. В любом случае лучше обратиться к врачу, чтобы ускорить выздоровление".


Помимо проблем с ЖКТ и стрессом, факторами риска развития цистита являются:

  • частые половые контакты («цистит медового месяца»)
  • нечастое мочеиспускание, а также сдерживание позывов к мочеиспусканию
  • беременность (в результате гормональных изменений)
  • некоторые ИППП (хламидиоз, гонорея и т. д.)
  • кожная аллергия на ингредиенты, содержащиеся в мыле, вагинальных кремах или других продуктах, используемых для интимной гигиены.

Профилактика цистита


Цистит и инфекции мочевыводящих путей могут вызывать дискомфорт. 

В качестве профилактики инфекции мочевыводящих путей рекомендуется:

Пейте больше воды. Это помогает вывести из организма ненужные вещества.

Чаще мочитесь. Ходите в туалет, когда захотите (желательно раз в 2 часа) и старайтесь полностью опорожнить мочевой пузырь.

Используйте туалетную бумагу, вытирая ее от уретры до ануса, чтобы предотвратить заражение.

Опорожняйте мочевой пузырь после полового акта.

Принимай душ, а не ванну.

Не используйте мыло, особенно парфюмированное, для интимной гигиены, так как оно может вызвать раздражение.


Ранее МедикФорум писал о симптомах диабета.


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