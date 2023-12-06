Врач Волкова: цистит может быть вызван болезнями ЖКТ и стрессом, гинеколог Комарова рассказала еще о 5 причинах

«Кроме того, болезнь часто протекает на фоне других гормональных нарушений: гипотиреоза, переизбытка пролактина, недостатка жиров», — уточнила она.

«Вместе с этим снижается и иммунитет мочеполового тракта. Кроме того, стресс может повлиять и на гормональный баланс», — заключила Волкова.

"Цистит – это воспаление мочевого пузыря, которое может носить инфекционный и неинфекционный характер. Около 20–40% женщин испытывают это в течение жизни. Чаще всего цистит вызывается инфекцией, когда бактерия Escherichia coli через уретру (трубчатый орган) попадает в мочевой пузырь и размножается там".

Симптомы цистита включают в себя:

частое и/или болезненное мочеиспускание

зуд

мутная моча с сильным запахом или без запаха

боль внизу живота

иногда кровь в моче

"Цистит, вызванный инфекцией, лечат антибактериальными препаратами. Если он носит неинфекционный характер, лечение зависит от причины, вызвавшей цистит. В любом случае лучше обратиться к врачу, чтобы ускорить выздоровление".

частые половые контакты («цистит медового месяца»)

нечастое мочеиспускание, а также сдерживание позывов к мочеиспусканию

беременность (в результате гормональных изменений)

некоторые ИППП (хламидиоз, гонорея и т. д.)

кожная аллергия на ингредиенты, содержащиеся в мыле, вагинальных кремах или других продуктах, используемых для интимной гигиены.

Профилактика цистита

В беседе с изданием «Доктор Питер» она рассказала, какие заболевания могут провоцировать его развитие.По словам Волковой, цистит нередко приходит вместе с менопаузой, причем иногда женщина даже не догадывается, что этот период уже настал.Цистит может быть вызванкишечной палочкой, заболеваниями поджелудочной железы, сбоями в работе желчного пузыря, гастритом.Влияет на здоровье выделительной системы и стресс.Цистит чаще встречается у женщин, чем у мужчин в силу их физиологии. Женская уретра короче, что облегчает проникновение инфекции в мочевой пузырь.Цистит и инфекции мочевыводящих путей могут вызывать дискомфорт.Это помогает вывести из организма ненужные вещества.. Ходите в туалет, когда захотите (желательно раз в 2 часа) и старайтесь полностью опорожнить мочевой пузырь., вытирая ее от уретры до ануса, чтобы предотвратить заражение.после полового акта.а не ванну., особенно парфюмированное, для интимной гигиены, так как оно может вызвать раздражение.Ранее МедикФорум писал о симптомах диабета.

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