Врач Кальтепе: непереносимость глютена влияет на подверженность опасным заболеваниям

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боль в животе

Для человека с непереносимостью глютена увеличивается риск проблем с щитовидной железой, аутоиммунных заболеваний, рака.

Гастроэнтеролог Гонул Кальтепе (Университет Ондокуз, Турция) рассказала в интервью об опасности такого расстройства как непереносимость глютена или целиакия. У людей с этой проблемой организм обладает повышенной чувствительностью к глютену – белку злаковых растений. При употреблении содержащих глютен продуктов иммунная система активизируется и начинает «атаковать»  кишечник, запуская в нем воспалительный процесс.

Признаки непереносимости глютена
  • Боль в животе;
  • Метеоризм;
  • Тошнота;
  • Общее недомогание;
  • Хроническая диарея, сменяемая запором;
  • «Жирный» липкий стул.
При целиакии часто развиваются дефициты микроэлементов (например, железа, кальция, магния, витаминов группы В). Они, в свою очередь, вызывают проблемы с кожей, нарушения в работе щитовидной железы, неврологические ухудшения, проблемы с суставами, хроническую усталость.
 
Врач Кальтепе заявила, что непереносимость глютена влияет на подверженность организма опасным заболеваниям.

«Это состояние является возможным провокатором остеопороза, бесплодия, лимфомы, сахарного диабета и болезней щитовидной железы», - сообщила медик изданию Daily Mirror.

Кальтепе назвала очень важным своевременное выявление имеющейся целиакии. На практике люди часто годами живут с этой патологией, страдая от последствий воспаления кишечника. Главным образом, контроль над целиакией сводится к питанию, из которого исключается глютен.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты являются особенно активными провокаторами воспаления в кишечнике.

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Теги : Непереносимость глютена, опасность для человека, Гонул Кальтепе
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