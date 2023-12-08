Врач Кальтепе: непереносимость глютена влияет на подверженность опасным заболеваниям
Для человека с непереносимостью глютена увеличивается риск проблем с щитовидной железой, аутоиммунных заболеваний, рака.
Гастроэнтеролог Гонул Кальтепе (Университет Ондокуз, Турция) рассказала в интервью об опасности такого расстройства как непереносимость глютена или целиакия. У людей с этой проблемой организм обладает повышенной чувствительностью к глютену – белку злаковых растений. При употреблении содержащих глютен продуктов иммунная система активизируется и начинает «атаковать» кишечник, запуская в нем воспалительный процесс.
Признаки непереносимости глютена
- Боль в животе;
- Метеоризм;
- Тошнота;
- Общее недомогание;
- Хроническая диарея, сменяемая запором;
- «Жирный» липкий стул.
Врач Кальтепе заявила, что непереносимость глютена влияет на подверженность организма опасным заболеваниям.
«Это состояние является возможным провокатором остеопороза, бесплодия, лимфомы, сахарного диабета и болезней щитовидной железы», - сообщила медик изданию Daily Mirror.
Кальтепе назвала очень важным своевременное выявление имеющейся целиакии. На практике люди часто годами живут с этой патологией, страдая от последствий воспаления кишечника. Главным образом, контроль над целиакией сводится к питанию, из которого исключается глютен.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты являются особенно активными провокаторами воспаления в кишечнике.
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