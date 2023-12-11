Россиянам рассказали о самых полезных продуктах зимой, врач Строков подтвердил пользу авокадо, тыквы и хурмы
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие продукты должны быть в идеальном зимнем меню. В частности они призвали россиян включить в рацион мясо, морскую рыбу, хурму и тыкву.
Рекомендации опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.
Главным источником белка и железа в Роспотребнадзоре назвали мясо. Этот продукт необходим для всех обменных процессов организма, в частности железо участвует в образовании гемоглобина. Морскую рыбу и морепродукты специалисты ведомства рекомендовали чаще употреблять в пищу зимой для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, поддержания здоровья щитовидной железы и замедления старения.
Также, как отметили в Роспотребнадзоре, предотвратить преждевременное старение и появление морщин поможет авокадо.
Тем, кто хочет меньше болеть, специалисты предложили регулярно есть хурму и цитрусовые — они помогают снизить риск простуды благодаря высокому содержанию антиоксидантов и аскорбиновой кислоты. Также в сообщении Роспотребнадзора говорится, что принесет пользу кишечнику и иммунитету богатая пектином, кальцием и витаминами С и А тыква.
Хурма
Хурма богата витаминами, минералами и антиоксидантами, каждый из которых приносит важную пользу для здоровья. Например, витамин С помогает поддерживать иммунную систему и защищать от болезней сердца.
"Хурма также богата растворимой пищевой клетчаткой , которая замедляет переваривание углеводов, предотвращая скачки уровня сахара в крови", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Тыква
Как и их оранжевые родственники, морковь и сладкий картофель, тыква богата бета-каротином. Ваше тело заменяет этот антиоксидант на витамин А.
"Витамин А нужен вам, чтобы видеть, защищаться от микробов и чтобы ваша репродуктивная система работала должным образом. Это также помогает вашему сердцу, легким, почкам и другим органам оставаться здоровыми".
Повысьте настроение с помощью авокадо
В чашке ломтиков авокадо вы получите около 118 микрограммов фолиевой кислоты, что составляет почти треть ежедневной потребности большинства взрослых.
"Люди, которые не получают достаточного количества этого витамина B, могут быть более склонны к депрессии и с меньшей вероятностью хорошо реагировать на антидепрессанты".
Рыба
Употребление рыбы — отличная альтернатива красному мясу, потенциально обеспечивающая широкий спектр преимуществ для здоровья — от здоровья сердца до облегчения симптомов депрессии.
"Витамины, минералы и жирные кислоты в рыбе могут принести значительную пользу для здоровья. Витамин B12, содержащийся в рыбе, имеет решающее значение для роста здоровых эритроцитов, воспроизводства ДНК и функции нервов".
Рыба богата жирами, известными как омега-жирные кислоты. Эти жиры важны для поддержания здоровья мозга. Низкий уровень жирных кислот омега-3 в крови связан с ускоренным старением мозга, включая такие симптомы, как потеря памяти и когнитивные нарушения. Фактически, низкий уровень омега-жирных кислот связан с сокращением мозга во время старения.
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