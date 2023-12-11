Россиянам рассказали о самых полезных продуктах зимой, врач Строков подтвердил пользу авокадо, тыквы и хурмы

Хурма

"Хурма также богата растворимой пищевой клетчаткой , которая замедляет переваривание углеводов, предотвращая скачки уровня сахара в крови", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Тыква

"Витамин А нужен вам, чтобы видеть, защищаться от микробов и чтобы ваша репродуктивная система работала должным образом. Это также помогает вашему сердцу, легким, почкам и другим органам оставаться здоровыми".

Повысьте настроение с помощью авокадо

"Люди, которые не получают достаточного количества этого витамина B, могут быть более склонны к депрессии и с меньшей вероятностью хорошо реагировать на антидепрессанты".

Рыба

"Витамины, минералы и жирные кислоты в рыбе могут принести значительную пользу для здоровья. Витамин B12, содержащийся в рыбе, имеет решающее значение для роста здоровых эритроцитов, воспроизводства ДНК и функции нервов".

Главным источником белка и железа в Роспотребнадзоре назвалиЭтот продукт необходим для всех обменных процессов организма, в частности железо участвует в образовании гемоглобина.и морепродукты специалисты ведомства рекомендовали чаще употреблять в пищу зимой для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, поддержания здоровья щитовидной железы и замедления старения.Также, какпредотвратить преждевременное старение и появление морщин поможетТем, кто хочет меньше болеть, специалисты предложили регулярно есть— они помогают снизить риск простуды благодаря высокому содержанию антиоксидантов и аскорбиновой кислоты. Также в сообщении Роспотребнадзора говорится, что принесет пользу кишечнику и иммунитету богатая пектином, кальцием и витаминами С и АХурма богата витаминами, минералами и антиоксидантами, каждый из которых приносит важную пользу для здоровья. Например, витамин С помогает поддерживать иммунную систему и защищать от болезней сердца.Как и их оранжевые родственники, морковь и сладкий картофель, тыква богата бета-каротином. Ваше тело заменяет этот антиоксидант на витамин А.В чашке ломтиков авокадо вы получите около 118 микрограммов фолиевой кислоты, что составляет почти треть ежедневной потребности большинства взрослых.Употребление рыбы — отличная альтернатива красному мясу, потенциально обеспечивающая широкий спектр преимуществ для здоровья — от здоровья сердца до облегчения симптомов депрессии.Рыба богата жирами, известными как омега-жирные кислоты. Эти жиры важны для поддержания здоровья мозга. Низкий уровень жирных кислот омега-3 в крови связан с ускоренным старением мозга, включая такие симптомы, как потеря памяти и когнитивные нарушения. Фактически, низкий уровень омега-жирных кислот связан с сокращением мозга во время старения.Ранее МедикФорум писал о пользе и вреде яиц.

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