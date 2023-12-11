Эксперты нашли связь между кофе с пряностями и снижением холестерина, врач Лементина подтвердила пользу корицы, перца и мускатного ореха

Снижает ли корица уровень сахара в крови?

"Эта популярная специя добывается из коры коричного дерева и используется во всем, от латте с тыквенными специями до перца чили Цинциннати. Корица особенно полезна для людей с высоким уровнем сахара в крови. Он придает пище сладкий вкус без добавления сахара, а исследования показывают, что он может снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа", - говорит врач-диетолог Юлия Лементина, комментируя сообщение Times of India специально для МедикФорум.

Кайенский перец

"По этой причине он является распространенным ингредиентом во многих коммерческих добавках для похудения. Одно исследование показало, что добавление 1 грамма красного перца к еде снижает аппетит и увеличивает сжигание жира у людей, которые не едят перец регулярно".

Мускатный орех

"Мускатный орех является богатым источником антиоксидантов, которые помогают защититься от признаков старения и серьезных заболеваний, таких как рак, болезни сердца и печени".

Они объясняют, чтоне только улучшает вкус кофе, но и оказывает положительное влияние на здоровье, снижая уровеньхолестерина, регулируя уровеньв крови и помогая быстрее справиться с воспалениями.Кроме того,, который также способствует улучшению вкуса свежесваренного кофе, содержити различные минералы, улучшающие кровообращение и пищеварение., добавленный в кофе, обогатит его вкус благородными нотками с легкой остринкой, а также повысит концентрацию, улучшити зрительное восприятие, поможет снять стресс и поднять настроение.Нетрадиционное сочетание порошкачили с кофе не только улучшит и подчеркнет его вкус, но и добавит, повысив концентрацию, благодаря содержанию в перце чили веществаКорица также может принести пользу для здоровья сердца, например, снизить уровень холестерина и триглицеридов в крови. Это особенно важно для людей с диабетом, которые подвергаются большему риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.Важно помнить, чтоКайенский перец содержит капсаицин, который помогает снизить аппетит и может обладать противораковыми свойствами. Кайенский перец — это разновидность перца чили, используемого для приготовления острых блюд.Активный ингредиент в нем называется капсаицин, который, как было показано во многих исследованиях, снижает аппетит и увеличивает сжигание жира.Однако у людей, привыкших есть острую пищу, эффекта не было, что указывает на возможность развития толерантности к воздействию.Помимо того, что мускатный орех очень вкусный, он приносит много пользы для здоровья. Однако никогда не следует потреблять больше, чем обычно используется при приготовлении пищи. В больших количествах мускатный орех может вызвать галлюцинации. Он очень токсичен и может быть даже смертельным.Ранее МедикФорум писал вреде простых углеводов для сердца.

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