Кардиолог Конев: хруст в суставах наблюдается у гипотоников

«У молодых гипотоников, как правило, наблюдается хруст в суставах при сгибании конечностей. Это называется хондродисплазией соединительной ткани», - сказал он Общественной службе новостей.

«К гипотонии можно отнести любое падение давления ниже 100 по систолическому («верхнему») показателю и ниже 60 по диастолическому («нижнему»)».

Слабость, быстрое уставание;

Головокружение и потеря баланса;

Обморочное состояние;

Бледность;

Затуманенное зрение;

Общее плохое самочувствие.

Кардиолог Конев предупредил о том, что хруст в суставах нередко наблюдается у гипотоников.При гипотонии показатели артериального давления бывают снижены.Конев указал на другие симптомы гипотонии:Низкое давление может быть последствием заболеваний – анемии, гипотиреоза, недостаточности надпочечников, пороков сердца.Кроме того, давление может «падать» при обезвоживании или перегреве организма, а также на фоне приема некоторых лекарств.Если у человека, который не является гипотоником, внезапно существенно понижается давление, нужно срочно обращаться за медицинской помощью. Это может быть маркером таких состояний, как кровотечение, инфаркт миокарда, тромбоэмболия легочной артерии, аритмия, шок, интоксикация или гипогликемия, обусловленная сахарным диабетом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие вредные привычки ведут к повреждению тканей желудка и гастриту.

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