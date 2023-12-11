Кардиолог Конев: хруст в суставах наблюдается у гипотоников
Кардиолог Юрий Конев рассказал о проявлениях гипотонии – пониженного артериального давления.
Кардиолог Конев предупредил о том, что хруст в суставах нередко наблюдается у гипотоников.
«У молодых гипотоников, как правило, наблюдается хруст в суставах при сгибании конечностей. Это называется хондродисплазией соединительной ткани», - сказал он Общественной службе новостей.
При гипотонии показатели артериального давления бывают снижены.
«К гипотонии можно отнести любое падение давления ниже 100 по систолическому («верхнему») показателю и ниже 60 по диастолическому («нижнему»)».
Конев указал на другие симптомы гипотонии:
- Слабость, быстрое уставание;
- Головокружение и потеря баланса;
- Обморочное состояние;
- Бледность;
- Затуманенное зрение;
- Общее плохое самочувствие.
Кроме того, давление может «падать» при обезвоживании или перегреве организма, а также на фоне приема некоторых лекарств.
Внезапная гипотония – это опасно. Если у человека, который не является гипотоником, внезапно существенно понижается давление, нужно срочно обращаться за медицинской помощью. Это может быть маркером таких состояний, как кровотечение, инфаркт миокарда, тромбоэмболия легочной артерии, аритмия, шок, интоксикация или гипогликемия, обусловленная сахарным диабетом.
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Юрий Конев
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