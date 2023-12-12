Нарколог Петров рассказал, как не перепить за новогодним столом, а врач Лементина назвала способы бороться с похмельем

«Алкоголь – мощный диуретик, который вымывает из организма жидкость и важные минералы, такие как калий, магний и хлор», – объяснил Петров.

«Начинать пить на сытый желудок поможет замедлить всасывание алкоголя и предотвратить сильное опьянение», – говорит Петров.

«Здоровый организм полностью перерабатывает 50 мл водки за час. Поэтому, если употреблять алкоголь постепенно, можно избежать сильного опьянения», – поясняет он.

"Что бы вас ни беспокоило, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы почувствовать себя лучше", - говорит Лементина.

Пейте много воды

"Хотя мы, вероятно, поймали вас на следующий день, в любое время, когда вы можете сделать это перед сном в ночь, когда вы пили, вы можете уменьшить симптомы похмелья на следующий день".





Имбирный чай

Кофеин

"Напитки с кофеином, такие как кофе, на самом деле могут вызвать у вас еще большее обезвоживание и жажду, чем сейчас".

Яйца

Это поможет начать процесс детоксикации до праздника и облегчит выведение токсинов после. Петров подчеркивает, что принимать эти препараты нужно согласно инструкции за два дня до застолья, во время праздника и еще неделю после него.Следующий важный совет – не употреблять алкоголь натощак.Петров также советует употреблять алкоголь медленно.- не смешивать разные виды алкоголя,- больше двигаться во время застолья,- воздержаться от продолжения празднования на следующий день,- избегать курения.У каждого была ночь, когда он слишком много выпил и на следующее утро проснулся с головной болью и множеством сожалений. Для некоторых из нас это тошнота и урчание в желудке. Для других это сильная головная боль и отвращение к громким голосам и солнечному свету.если вы все же употребили слишком много.Одна из причин, по которой вы чувствуете головную боль, тошноту и головокружение, заключается в том, что алкоголь заставляет ваш организм терять много воды, вызывая обезвоживание. Питьевая вода в течение дня может помочь вам регидратировать и восстановить потерянную воду. Это может значительно улучшить вашу головную боль.Его часто используют беременные женщины, когда они страдают от утренней тошноты.Помогая очистить организм от остатков токсинов, яйца могут помочь вам почувствовать себя помолодевшим и более энергичным.Ранее МедикФорум писал об ошибках здорового питания.

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