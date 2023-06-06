Нарколог Петров: последствия отравления метанолом необратимы даже у выживших

«Опасны минимальные дозы метанола: 10 миллилитров достаточно, чтобы получить отравление», - сказал эксперт «Ленте.ру».

слабость

озноб

тошнота

головная боль.

«Если человеку повезет и он останется жив, последствия отравления будут для него необратимы», - заявил эксперт.

Россияне продолжают травиться спиртными напитками, содержащими метиловый спирт (метанол), который является сильнейшим токсином, но при этом абсолютно неотличим по своим признакам от пищевого этилового спирта. Нарколог Петров напомнил в интервью, что тяжелые последствия отравления метанолом (вплоть до летального исхода), могут возникать даже от крайне незначительных доз.Врач назвал признаки отравления метанолом легкой формы:При более серьезном характере отравления возникают нарушения зрения, слепота, происходит поражение сердечно-сосудистой и нервной систем, печени.По словам Петрова, даже у тех, кто лечился и выздоровел, фиксируются патологии нервной системы. Также в этом случае может развиться печеночная недостаточность, вылечить которую будет уже невозможно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что овсянка помогает защищать печень от действия токсинов.

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