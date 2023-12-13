LМL: индейка, свекла и картофель повышают уровень "хорошего" холестерина, врач Котельницкий порекомендовал есть рыбу





"Планирование питания становится более сложным, если у вас диагностирован высокий уровень холестерина. Когда вы выясните, какие продукты лучше всего подходят для достижения ваших целей в области здоровья, а какие следует сократить, у вас, вероятно, возникнет много вопросов. Из всех перечисленных Нараянаном продуктов, я бы все же рекомендовал сделать акцент на рыбу", - говорит Котельницкий специально для МедикФорум.

Сколько рыбы можно есть при высоком уровне холестерина?

"Съедайте как минимум две порции рыбы (всего 6 унций) в неделю, чтобы улучшить здоровье сердца. Сосредоточьтесь на тех, в которых много омега-3, чтобы получить максимальную пользу. Это тип ненасыщенных жирных кислот, которые обладают противовоспалительным действием и помогают бороться с вредным воздействием холестерина на артерии", — говорит Котельницкий.

Анчоусы

Черная треска

Сельдь

Скумбрия

Лосось

Сардины

Полосатый окунь

Форель

Тунец

Сиг

Ваше тело использует холестерин для важных задач, таких как выработка гормонов, и обычно способно вырабатывать весь необходимый вам холестерин естественным путем. Холестерин также содержится во многих продуктах, которые вы едите.Он может начать образовывать липкие отложения, называемые бляшками, в кровеносных сосудах и в конечном итоге закупоривать их. Точно так же, как вода не может течь через жирную пробку в кухонной канализации, кровь не может свободно перемещаться по суженным бляшками артериям к сердцу и другим органам и обратно.Авинаш Хари Нараянан объяснил, что «хороший холестерин» переносится в кровотоке липопротеинами высокой плотности (ЛПВП). Они транспортируют не использованный организмом холестерин в печень, где тот утилизируется до желчных кислот.«Плохой холестерин» переносят липопротеины низкой плотности (ЛПНП), способные формировать атеросклеротические бляшки, из-за которых происходит сужение просвета сосудов. Это повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.По мнению Нараянана, повысить уровень ЛПВП в крови могуткоторые богаты ниацином. Кроме того, с этой задачей способны справиться продукты, которые содержат много антиоксидантов — веществ, которые защищают клетки от повреждения в процессе окисления. К ним относятсяДругим полезным продуктом, способствующим улучшению липидного профиля крови, является жареный картофель. В нем нет жира и холестерина, а также мало натрия.Ранее МедикФорум писал об ошибках в здоровом питании.

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