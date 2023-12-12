Эксперты рассказали, почему миндаль нужно есть каждый день, врач Строков подчеркнул пользу для сердечников и диабетиков
Миндаль, несомненно, известен как продукт, богатый калориями, но его питательная ценность делает его довольно полезным для тех, кто стремится похудеть.
Эксперты рассказывают, как организм реагирует на употребление миндаля каждый день, сообщает немецкое издание Fit For Fun.
Прежде всего, миндаль способствует потере веса, сдерживая аппетит. Поедание горсти миндаля в качестве перекуса между приемами пищи помогает следовать диете.
Кроме того, миндаль благотворно влияет на здоровье кишечника. Соли и эфиры масляной кислоты, содержащиеся в миндале, служат источником энергии для клеток кишечника, помогая улучшить усвоение питательных веществ и предотвращая метеоризм.
Исследователи рекомендуют употреблять 56 граммов миндаля в день для достижения наилучших результатов. Важно сохранять коричневую кожуру орехов, поскольку она содержит значительное количество клетчатки.
В миндале много полезных питательных веществ:
- клетчатка
- белок
- минералы
- Витамины B, E и бета-каротин
- Фолиевая кислота
- ненасыщенные жирные кислоты
Содержащаяся в миндале фолиевая кислота особенно важна для беременных женщин. Ненасыщенные жирные кислоты в миндале могут регулировать повышенный уровень липидов в крови и защищать сердце и кровеносные сосуды.
Врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум рассказал как все эти полезные свойства миндаля влияют на здоровье.
Снижение уровня холестерина
Регулярное употребление миндаля может помочь снизить высокий уровень холестерина.
Исследования показывают, что употребление миндаля повышает количество витамина Е в красных кровяных тельцах (эритроцитах), оказывая антиоксидантное действие и предотвращая накопление холестерина.
"Ежедневное употребление горсти миндаля приводит к увеличению количества витамина Е, что снижает риск возникновения холестерина. Витамин Е, мононенасыщенные жиры и фитостерины в миндале помогают снизить уровень холестерина. Добавление миндаля в свой ежедневный рацион может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП и улучшить общий уровень холестерина", - говорит Строков.
Поддержка здоровья сердца
Миндаль содержит питательные вещества, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и укрепляют здоровье сердца .
Исследования показывают, что сочетание миндаля с другими орехами в рационе улучшает здоровье сердца.
"Полезные жиры, витамин Е, клетчатка, магний и антиоксиданты в миндале способствуют здоровью сердца. Диета, богатая орехами, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижая уровень холестерина и кровяное давление".
Регулировать уровень сахара в крови
Питательные вещества миндаля, особенно магний (Mg), могут помочь регулировать уровень сахара в крови.
"Магний в миндале помогает регулировать и стабилизировать уровень сахара в крови. У людей с диабетом миндаль может улучшить резистентность к инсулину благодаря содержанию магния".
Клетчатка и полезные жиры в миндале также помогают контролировать скачки сахара в крови после еды. Миндаль — разумный выбор перекуса для тех, кто хочет лучше контролировать уровень сахара в крови.
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