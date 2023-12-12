Эксперты рассказали, почему миндаль нужно есть каждый день, врач Строков подчеркнул пользу для сердечников и диабетиков

клетчатка

белок

минералы

Витамины B, E и бета-каротин

Фолиевая кислота

ненасыщенные жирные кислоты

Снижение уровня холестерина

"Ежедневное употребление горсти миндаля приводит к увеличению количества витамина Е, что снижает риск возникновения холестерина. Витамин Е, мононенасыщенные жиры и фитостерины в миндале помогают снизить уровень холестерина. Добавление миндаля в свой ежедневный рацион может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП и улучшить общий уровень холестерина", - говорит Строков.





Поддержка здоровья сердца

"Полезные жиры, витамин Е, клетчатка, магний и антиоксиданты в миндале способствуют здоровью сердца. Диета, богатая орехами, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижая уровень холестерина и кровяное давление".

Регулировать уровень сахара в крови

"Магний в миндале помогает регулировать и стабилизировать уровень сахара в крови. У людей с диабетом миндаль может улучшить резистентность к инсулину благодаря содержанию магния".

Эксперты рассказывают, как организм реагирует на употребление миндаля каждый день,Прежде всего, миндаль способствует потере веса, сдерживая аппетит. Поедание горсти миндаля в качестве перекуса между приемами пищи помогает следовать диете.Кроме того, миндаль благотворно влияет на здоровье кишечника. Соли и эфиры масляной кислоты, содержащиеся в миндале, служат источником энергии для клеток кишечника, помогая улучшить усвоение питательных веществ и предотвращая метеоризм.Исследователи рекомендуют употреблять 56 граммов миндаля в день для достижения наилучших результатов. Важно сохранять коричневую кожуру орехов, поскольку она содержит значительное количество клетчатки.Миндаль также содержит кальций, укрепляющий кости, и железо, способствующее укреплению кроветворения, и даже редкие микроэлементы: цинк, селен и фтор.Содержащаяся в миндале фолиевая кислота особенно важна для беременных женщин. Ненасыщенные жирные кислоты в миндале могут регулировать повышенный уровень липидов в крови и защищать сердце и кровеносные сосуды.Регулярное употребление миндаля может помочь снизить высокий уровень холестерина.Исследования показывают, что употребление миндаля повышает количество витамина Е в красных кровяных тельцах (эритроцитах), оказывая антиоксидантное действие и предотвращая накопление холестерина.Миндаль содержит питательные вещества, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и укрепляют здоровье сердца .Исследования показывают, что сочетание миндаля с другими орехами в рационе улучшает здоровье сердца.Питательные вещества миндаля, особенно магний (Mg), могут помочь регулировать уровень сахара в крови.Клетчатка и полезные жиры в миндале также помогают контролировать скачки сахара в крови после еды. Миндаль — разумный выбор перекуса для тех, кто хочет лучше контролировать уровень сахара в крови.Ранее МедикФорум писал об ошибках здорового питания.

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