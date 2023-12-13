Врач Табеева: отеки могут указывать на нарушения работы 5-ти систем организма, терапевт Андреева рассказала еще о 7 причинах

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Врач Табеева: отеки могут указывать на нарушения работы 5-ти систем организма, терапевт Андреева рассказала еще о 7 причинах


Отеки появляются из-за задержки жидкости в организме. Причины этого могут быть разными: от неправильного образа жизни до серьезных нарушений в работе организма.


Так, отеки могут быть вызваны нарушениями сердечно-сосудистой, мочевыделительной, лимфатической, эндокринной и пищеварительной систем. Об этом «Газете.Ru» рассказала эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра Камиля Табеева.

«Наиболее часто отеки возникают при венозной недостаточности и кардиальных заболеваниях. Это может быть варикозное расширение вен. Любая патология сердца, сопровождающаяся снижением сократительной способности миокарда, будет сопровождаться отеками. К вечеру сердечные отеки ног нарастают, им могут сопутствовать слабость, тахикардия, одышка в покое или при незначительной физической нагрузке», – рассказала Табеева.


Она добавила, что они могут также появляться при патологиях почек, как правило, с утра и проходят к вечеру, однако при острых нарушениях работы органа могут сохраняться весь день.

При заболеваниях органов пищеварения, например, циррозе печени. При циррозе чаще всего отекают стопы, голени, бедра, особенно живот», — объяснила Табеева.

Эндокринные нарушения, в частности гипотиреоз, провоцируют появление плотного отека лица, который может увеличиваться и распространяться на все тело. 

Другие причины отеков


"Такие вещи, как вывих лодыжки, укус насекомых  или кожная инфекция, могут вызвать отек. В некоторых случаях, например при инфекции, это может быть полезно. Чем больше жидкости из кровеносных сосудов, тем больше белых кровяных телец, борющихся с инфекцией, попадает в опухшую область", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Отек также может возникнуть из-за других состояний или из-за нарушения баланса веществ в крови. 


Низкий уровень альбумина. Ваш врач может назвать это гипоальбуминемией. 

"Альбумин и другие белки крови действуют как губки, удерживая жидкость в кровеносных сосудах". 

Аллергические реакции. Отек является частью большинства аллергических реакций. В ответ на аллерген близлежащие кровеносные сосуды выделяют жидкость в пораженный участок.

Препятствие оттоку. Если отток жидкости из какой-либо части тела заблокирован, жидкость может вернуться обратно. 

"Тромб в глубоких венах ног может вызвать отек ног. Опухоль, блокирующая поток крови или другой жидкости, называемой лимфой, может вызвать отек".

Ожоги и инфекции. Ожоги, опасные для жизни инфекции или другие критические заболевания могут вызвать реакцию, при которой жидкость проникает в ткани практически повсюду. Это может вызвать отеки по всему телу.

Беременность. Легкие отеки ног часто встречаются во время беременности. Но серьезные осложнения беременности, такие как тромбоз глубоких вен и преэклампсия, также могут вызывать отеки.

Травма головы, низкий уровень натрия в крови (так называемый гипонатриемия), опухоли головного мозга и блокировка оттока жидкости в головном мозге (известная как гидроцефалия) могут вызвать отек мозга. То же самое можно сказать и о головных болях, спутанности сознания, потере сознания и коме.

Лекарства. Многие лекарства могут вызывать отеки, в том числе:
  • НПВП (такие как ибупрофен и напроксен)
  • Блокаторы кальциевых каналов
  • Кортикостероиды (например, преднизолон и метилпреднизолон)
  • Пиоглитазон и росиглитазон
  • Прамипексол.



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