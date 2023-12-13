Врач Табеева: отеки могут указывать на нарушения работы 5-ти систем организма, терапевт Андреева рассказала еще о 7 причинах





«Наиболее часто отеки возникают при венозной недостаточности и кардиальных заболеваниях. Это может быть варикозное расширение вен. Любая патология сердца, сопровождающаяся снижением сократительной способности миокарда, будет сопровождаться отеками. К вечеру сердечные отеки ног нарастают, им могут сопутствовать слабость, тахикардия, одышка в покое или при незначительной физической нагрузке», – рассказала Табеева.

Другие причины отеков



"Такие вещи, как вывих лодыжки, укус насекомых или кожная инфекция, могут вызвать отек. В некоторых случаях, например при инфекции, это может быть полезно. Чем больше жидкости из кровеносных сосудов, тем больше белых кровяных телец, борющихся с инфекцией, попадает в опухшую область", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Отек также может возникнуть из-за других состояний или из-за нарушения баланса веществ в крови.







Низкий уровень альбумина. Ваш врач может назвать это гипоальбуминемией.





"Альбумин и другие белки крови действуют как губки, удерживая жидкость в кровеносных сосудах".



Аллергические реакции. Отек является частью большинства аллергических реакций. В ответ на аллерген близлежащие кровеносные сосуды выделяют жидкость в пораженный участок.



Препятствие оттоку. Если отток жидкости из какой-либо части тела заблокирован, жидкость может вернуться обратно.





"Тромб в глубоких венах ног может вызвать отек ног. Опухоль, блокирующая поток крови или другой жидкости, называемой лимфой, может вызвать отек".



Ожоги и инфекции. Ожоги, опасные для жизни инфекции или другие критические заболевания могут вызвать реакцию, при которой жидкость проникает в ткани практически повсюду. Это может вызвать отеки по всему телу.

НПВП (такие как ибупрофен и напроксен)

Блокаторы кальциевых каналов

Кортикостероиды (например, преднизолон и метилпреднизолон)

Пиоглитазон и росиглитазон

Прамипексол.

Так, отеки могут быть вызваны нарушениями сердечно-сосудистой, мочевыделительной, лимфатической, эндокринной и пищеварительной систем. Об этомрассказала эндокринолог, специалист поОна добавила, что они могут также появляться, как правило, с утра и проходят к вечеру, однако при острых нарушениях работы органа могут сохраняться весь день.При заболеваниях органов пищеварения, например,При циррозе чаще всего отекают стопы, голени, бедра, особенно живот», — объяснила Табеева.провоцируют появление плотного отека лица, который может увеличиваться и распространяться на все тело.Легкие отеки ног часто встречаются во время беременности. Но серьезные осложнения беременности, такие как тромбоз глубоких вен и преэклампсия, также могут вызывать отеки., низкий уровень натрия в крови (так называемый гипонатриемия), опухоли головного мозга и блокировка оттока жидкости в головном мозге (известная как гидроцефалия) могут вызвать отек мозга. То же самое можно сказать и о головных болях, спутанности сознания, потере сознания и коме.Многие лекарства могут вызывать отеки, в том числе:Ранее МедикФорум писал об ошибках здорового питания.

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