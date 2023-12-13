Врач Табеева: отеки могут указывать на нарушения работы 5-ти систем организма, терапевт Андреева рассказала еще о 7 причинах
Отеки появляются из-за задержки жидкости в организме. Причины этого могут быть разными: от неправильного образа жизни до серьезных нарушений в работе организма.
Так, отеки могут быть вызваны нарушениями сердечно-сосудистой, мочевыделительной, лимфатической, эндокринной и пищеварительной систем. Об этом «Газете.Ru» рассказала эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра Камиля Табеева.
«Наиболее часто отеки возникают при венозной недостаточности и кардиальных заболеваниях. Это может быть варикозное расширение вен. Любая патология сердца, сопровождающаяся снижением сократительной способности миокарда, будет сопровождаться отеками. К вечеру сердечные отеки ног нарастают, им могут сопутствовать слабость, тахикардия, одышка в покое или при незначительной физической нагрузке», – рассказала Табеева.
Она добавила, что они могут также появляться при патологиях почек, как правило, с утра и проходят к вечеру, однако при острых нарушениях работы органа могут сохраняться весь день.
При заболеваниях органов пищеварения, например, циррозе печени. При циррозе чаще всего отекают стопы, голени, бедра, особенно живот», — объяснила Табеева.
Эндокринные нарушения, в частности гипотиреоз, провоцируют появление плотного отека лица, который может увеличиваться и распространяться на все тело.
Другие причины отеков
"Такие вещи, как вывих лодыжки, укус насекомых или кожная инфекция, могут вызвать отек. В некоторых случаях, например при инфекции, это может быть полезно. Чем больше жидкости из кровеносных сосудов, тем больше белых кровяных телец, борющихся с инфекцией, попадает в опухшую область", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Низкий уровень альбумина. Ваш врач может назвать это гипоальбуминемией.
Аллергические реакции. Отек является частью большинства аллергических реакций. В ответ на аллерген близлежащие кровеносные сосуды выделяют жидкость в пораженный участок.
Препятствие оттоку. Если отток жидкости из какой-либо части тела заблокирован, жидкость может вернуться обратно.
Ожоги и инфекции. Ожоги, опасные для жизни инфекции или другие критические заболевания могут вызвать реакцию, при которой жидкость проникает в ткани практически повсюду. Это может вызвать отеки по всему телу.
Беременность. Легкие отеки ног часто встречаются во время беременности. Но серьезные осложнения беременности, такие как тромбоз глубоких вен и преэклампсия, также могут вызывать отеки.
Травма головы, низкий уровень натрия в крови (так называемый гипонатриемия), опухоли головного мозга и блокировка оттока жидкости в головном мозге (известная как гидроцефалия) могут вызвать отек мозга. То же самое можно сказать и о головных болях, спутанности сознания, потере сознания и коме.
Лекарства. Многие лекарства могут вызывать отеки, в том числе:
- НПВП (такие как ибупрофен и напроксен)
- Блокаторы кальциевых каналов
- Кортикостероиды (например, преднизолон и метилпреднизолон)
- Пиоглитазон и росиглитазон
- Прамипексол.
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