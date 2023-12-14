Врач Вялов и гепатолог Южнова перечислили опасные для печени добавки

"Человек начинает пить добавки для печени не просто так, а потому что знает, что с ней что-то не в порядке. И пока он пьёт бесполезные добавки, он теряет время. А время от развития самой большой и частой проблемы — жировой болезни печени — до выраженного стеатоза и фиброза — это где-то три года. А время от выраженного развития стеатоза и фиброза до цирроза печени — это ещё два с половиной года", — приводит слова эксперта Радио Sputnik.

"Мы зачастую едим просто жир и делаем печени хуже", — пояснил Вялов.

Готу Кола

"Согласно одному исследованию, у трех женщин (61, 52 и 49 лет) после приема готу колы развилась желтуха".

Высокие дозы некоторых витаминов

"Большинство витаминов не вредны в обычных дозах. Избегайте больших доз, особенно ниацина и бета-каротина".

Красный клевер

"В исследовании с участием 20 мужчин пероральный прием 60 мг клевера красного (Trifolium pratense) повышал трансаминазы печени на >30 %, возможно, из-за большого количества изофлавонов".

Алоэ вера

"Повреждение печени обычно возникает между 3 и 24 неделями начала перорального применения алоэ".

Итого, отметил врач, через пять-шесть лет можно получить цирроз печени из-за того, что вместо нормального лечения человек принимал добавки.По словам Вялова, опасными для организма биодобавками являются коллаген, фиточай, растительные травы, зверобой и препараты омега-3. В последних, отмечает специалист, практически нет обещанных ненасыщенных жирных кислот, а есть только насыщенные.рассказала назвала другие травы и добавки, которые могут быть токсичными для печени.Все они улучшились после прекращения приема добавки. Готу кола также вызвала токсичность для печени у одного ребенка. Также сообщалось о гепатите и циррозе печени. Избегайте этой травы или используйте ее с особой осторожностью.Высокие дозы или длительный прием даже умеренных количеств витамина А могут вызвать повреждение печени.Длительное применение или высокие дозы ниацина (препараты замедленного действия) приводили к печеночной недостаточности или гепатотоксичности у некоторых людей. Возможно, ниацин трансформируется в НАД, который в чрезмерных количествах может повредить печень.Высокие дозы бета-каротина усугубляли вызванное алкоголем повреждение печени у крыс, тогда как более низкие дозы оказывали защитное действие.По данным другого исследования, красный клевер может взаимодействовать с нестероидными противовоспалительными препаратами, особенно с аспирином, и вызывать побочные реакции. Такие побочные эффекты часто встречаются при приеме травяных добавок, содержащих кумаринПовреждение печени, связанное с пероральным приемом, впервые было зарегистрировано в 2005 году.Согласно одному сообщению, три женщины (в возрасте 55, 57 и 65 лет) перенесли острый гепатит после приема препаратов алоэ в течение нескольких месяцев. Ферменты печени вернулись к норме после прекращения приема пероральных препаратов алоэ.Ранее МедикФорум писал о пользе мороженного при боли в горле.

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