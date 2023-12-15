Бесплодие и рак: врач Кутушов предупредил о вреде сои, эндокринолог Козаренко призвала не демонизировать продукт
Соевые продукты, которые все чаще появляются в рационе человека, способны нанести вред здоровью. Об этом сообщил врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов.
"Фитоэстрогены в составе некоторых из них влияют на баланс гормонов в организме. Это особенно важный фактор для женского здоровья, так как их чрезмерное употребление может повлиять на сбои менструального цикла, увеличить риск развития синдрома поликистозных яичников, бесплодия и некоторых видов рака", — рассказал он.
Кроме того, по словам Кутушова, люди с заболеванием щитовидной железы, употребляя соевые продукты, рискуют ухудшить поглощение йода, передает Pravda.Ru.
Специально для МедикФорум Козаренко перечислила полезные свойства сои.
"Соя — это богатый питательными веществами источник белка, который можно безопасно употреблять несколько раз в неделю, а, возможно, и чаще, и он может принести пользу для здоровья, особенно если употреблять ее в качестве альтернативы красному и обработанному мясу".
Белок
"В отличие от большинства растительных белков, соя содержит все девять незаменимых аминокислот, необходимых для здоровья мышц и костей".
Здоровье для сердце
Только 10-15% общего жира в соевых бобах является насыщенным. Другие источники белка, такие как говяжий фарш или свиные отбивные, содержат гораздо больше этого типа жира, который обычно затвердевает при комнатной температуре и может повысить риск сердечных заболеваний.
"Замена мясных блюд соевыми продуктами, такими как тофу, может принести пользу".
Хорошие жиры
"Большинство жиров в сое являются полиненасыщенными, включая важные жиры омега-6 и омега-3. Как часть сбалансированной диеты, они могут быть полезны для вашего сердца и помочь снизить вероятность возникновения определенных заболеваний".
Другие источники полезных жиров включают орехи, семена, рыбу и растительные масла.
Нет холестерина
Как и все овощи и зерновые, соевые продукты не содержат холестерина. Ряд исследований показывают, что простое добавление соевого белка в ваш рацион может помочь снизить уровень ЛПНП, или «плохого» холестерина, на 4–6%.
Клетчатка
"Соевые бобы содержат около 10 граммов клетчатки на чашку. Сравните это с 0 граммами белков животного происхождения, таких как стейк, курица и рыба".
Более того, высокое содержание клетчатки в сое может помочь снизить уровень холестерина, который вы получаете из других продуктов.
Много калия
В чашке соевых бобов содержится целых 886 миллиграммов калия. Это примерно вдвое больше, чем вы получаете в банане среднего размера, и почти треть того, что требуется вашему организму в течение всего дня.
Это может быть важно, потому что многие американцы не получают достаточного количества этого минерала, который необходим вашему организму практически для всего, в том числе для биения сердца, фильтрации отходов почками и работы нервов.
Крепкие кости
Некоторые женщины могут потерять много костной массы после менопаузы. Это делает ваши кости более хрупкими и с большей вероятностью сломается. Врачи часто назначают эстроген для лечения этого и других симптомов менопаузы.
Изофлавоны, растительные химические вещества, часто встречающиеся в соевых продуктах, похоже, имитируют действие эстрогена. Некоторые исследования показывают, что изофлавоны могут помочь укрепить кости у женщин в период менопаузы, - говорит Козаренко.
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