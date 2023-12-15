Бесплодие и рак: врач Кутушов предупредил о вреде сои, эндокринолог Козаренко призвала не демонизировать продукт

"Фитоэстрогены в составе некоторых из них влияют на баланс гормонов в организме. Это особенно важный фактор для женского здоровья, так как их чрезмерное употребление может повлиять на сбои менструального цикла, увеличить риск развития синдрома поликистозных яичников, бесплодия и некоторых видов рака", — рассказал он.





"Соя — это богатый питательными веществами источник белка, который можно безопасно употреблять несколько раз в неделю, а, возможно, и чаще, и он может принести пользу для здоровья, особенно если употреблять ее в качестве альтернативы красному и обработанному мясу".

Белок

"В отличие от большинства растительных белков, соя содержит все девять незаменимых аминокислот, необходимых для здоровья мышц и костей".

Здоровье для сердце

"Замена мясных блюд соевыми продуктами, такими как тофу, может принести пользу".

Хорошие жиры

"Большинство жиров в сое являются полиненасыщенными, включая важные жиры омега-6 и омега-3. Как часть сбалансированной диеты, они могут быть полезны для вашего сердца и помочь снизить вероятность возникновения определенных заболеваний".

Нет холестерина

"Соевые бобы содержат около 10 граммов клетчатки на чашку. Сравните это с 0 граммами белков животного происхождения, таких как стейк, курица и рыба".

Много калия

Крепкие кости

Кроме того, по словам Кутушова, люди с заболеванием щитовидной железы, употребляя соевые продукты, рискуют ухудшить поглощение йода,Тем не менее,Он полезен для сердца, для женин во время менопаузы, и являются частью здорового питания.Только 10-15% общего жира в соевых бобах является насыщенным. Другие источники белка, такие как говяжий фарш или свиные отбивные, содержат гораздо больше этого типа жира, который обычно затвердевает при комнатной температуре и может повысить риск сердечных заболеваний.Другие источники полезных жиров включают орехи, семена, рыбу и растительные масла.Как и все овощи и зерновые, соевые продукты не содержат холестерина. Ряд исследований показывают, что простое добавление соевого белка в ваш рацион может помочь снизить уровень ЛПНП, или «плохого» холестерина, на 4–6%.КлетчаткаБолее того, высокое содержание клетчатки в сое может помочь снизить уровень холестерина, который вы получаете из других продуктов.В чашке соевых бобов содержится целых 886 миллиграммов калия. Это примерно вдвое больше, чем вы получаете в банане среднего размера, и почти треть того, что требуется вашему организму в течение всего дня.Это может быть важно, потому что многие американцы не получают достаточного количества этого минерала, который необходим вашему организму практически для всего, в том числе для биения сердца, фильтрации отходов почками и работы нервов.Некоторые женщины могут потерять много костной массы после менопаузы. Это делает ваши кости более хрупкими и с большей вероятностью сломается. Врачи часто назначают эстроген для лечения этого и других симптомов менопаузы.Изофлавоны, растительные химические вещества, часто встречающиеся в соевых продуктах, похоже, имитируют действие эстрогена. Некоторые исследования показывают, что изофлавоны могут помочь укрепить кости у женщин в период менопаузы, -Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые полезны для почек.

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