Врач Шарафилова: у женщин проблемы с сосудами проявляются после 50 лет

«Чаще всего проявляется, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, стенокардию, инсульты — если это сосуды головного мозга», — объясняет врач.

"Эстроген перестает защищать женские сосуды", - говорит Варфоломеев специально для МедикФорум.

Диабет

Курение

Повышенное артериальное давление

Высокий ЛПНП (липопротеины низкой плотности) или «плохой» уровень холестерин

Низкий ЛПВП (липопротеины высокой плотности) или «хороший» холестерин

Ожирение

Малоподвижный образ жизни

Семейный анамнез заболеваний сердца

"Здоровый образ жизни имеет большое значение для предотвращения сердечных заболеваний у женщин".

Избегайте или бросьте курить. У курильщиков в два раза (или выше) риск, поскольку оно также увеличивает риск сердечных заболеваний пассивного курения, чем у некурящих.

У курильщиков в два раза (или выше) риск, поскольку оно также увеличивает риск сердечных заболеваний пассивного курения, чем у некурящих. Поддерживайте здоровую массу тела. Чем больше вы превышаете свой идеальный вес, тем тяжелее должно работать ваше сердце, чтобы обеспечить организм питательными веществами. Исследования показали, что избыточный вес способствует возникновению заболеваний сердца.

Чем больше вы превышаете свой идеальный вес, тем тяжелее должно работать ваше сердце, чтобы обеспечить организм питательными веществами. Исследования показали, что избыточный вес способствует возникновению заболеваний сердца. Питайтесь правильно. Следуйте диете с низким содержанием насыщенных жиров; низким содержание трансжиров (частично гидрогенизированных жиров), с высоким содержанием клетчатки: цельнозерновые, бобовые (например, фасоль и горох), фрукты, овощи, рыба, продукты, богатые фолиевой кислотой, соя.

Следуйте диете с низким содержанием насыщенных жиров; низким содержание трансжиров (частично гидрогенизированных жиров), с высоким содержанием клетчатки: цельнозерновые, бобовые (например, фасоль и горох), фрукты, овощи, рыба, продукты, богатые фолиевой кислотой, соя. Лечить и контролировать заболевания. Диабет, высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление повышает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Это особенно относится к состоянию сосудов, которые играют важную роль в работе сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказалаСогласно словам эксперта, изменения в сосудах мужчин становятся заметными уже в 45 лет, а у женщин — после 50. Вместе с генетической предрасположенностью и полом, ненадлежащий образ жизни является одним из главных факторов, влияющих на наше здоровье.Поэтому понимание этих процессов и, самое главное, принятие здорового образа жизни, являются эффективной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркивает Шарафилова.Сердечные заболевания являются убийцей номер один среди женщин. Фактически, после 50 лет почти половина всех смертей среди женщин вызвана той или иной формой сердечно-сосудистых заболеваний.Молодые женщины, перенесшие раннюю или хирургическую менопаузу, не принимающие эстроген, также имеют более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Женщины, перенесшие менопаузу, подвергаются еще большему риску, если у них также имеется какое-либо из следующих состояний здоровья и образа жизни:Включение следующих советов в свою повседневную жизнь может помочь вам снизить риск сердечных заболеваний во время и после менопаузы:Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые полезны для почек.

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