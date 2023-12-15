У жаловавшейся на боль женщины нашли ребенка между желудком и кишечником, гинеколог Комарова рассказала как определить внематочную беременность
Жительница острова Реюньон в Индийском океане обратилась к медикам с болью в животе и узнала о том, что беременна. Об этом сообщает The New England Journal of Medicine.
По данным источника, 37-летняя мать двоих детей пожаловалась медикам, что в течение 10 дней испытывает острую боль в животе. В ходе обследования врачи выявили внематочную беременность, где плод развивался в брюшной полости между желудком и кишечником, достигнув срока порядка 27 недель. Врачи, несмотря на всю сложность ситуации, смогли сохранить жизнь как ребенку, так и матери.
Уточняется, что, как правило, внематочная беременность — редкое явление, трагически заканчивающееся для плода и иногда для матери. Сохранить жизнь ребенку и матери врачи смогли благодаря продлению срока беременности на шесть недель.
Затем специалисты провели операцию, а ребенка поместили в инкубатор. Спустя 12 дней жительницу острова Реюньон повторно прооперировали, чтобы убрать остатки плаценты. Через три месяца мать и нежданного ребенка выписали после наблюдений и поддерживающей терапии.
Что такое внематочная беременность?
Обычно оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к слизистой оболочке матки. Но при внематочной беременности (также называемой внематочной беременностью) оплодотворенная яйцеклетка растет за пределами матки. Это может включать в себя другие области, такие как фаллопиева труба, яичники, живот или нижняя часть шейки матки, которая находится над влагалищем. Более чем в 90% случаев яйцеклетка прикрепляется в фаллопиевой трубе. Это называется трубная беременность.
Врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум рассказал о диагностики внематочной беременности.
"Частоту сложно определить, но одно исследование показывает, что примерно 1 из 50 беременностей в являются внематочными. По мере роста оплодотворенной яйцеклетки она может лопнуть (разорваться) и вызвать опасное для жизни кровотечение".
Если это произойдет, вам немедленно понадобится медицинская помощь. Если не лечить, это может быть смертельно. Фактически, внематочная беременность является основной причиной смертности, связанной с беременностью, в первом триместре.
Признаки и симптомы внематочной беременности
Поначалу симптомы ранней внематочной беременности могут отсутствовать. Они могут показаться очень похожими на те, что наблюдаются при нормальной беременности. У вас может пропустить менструация, и вы почувствуете дискомфорт в животе и болезненность в груди.
"Лишь около половины женщин с внематочной беременностью имеют все три основных признака: задержку менструации, вагинальное кровотечение и боль в животе", - говорит врач Комарова.
К ранним признакам внематочной беременности относятся:
- Расстройство желудка и рвота
- Острые спазмы в животе
- Боль на одной стороне тела
- Головокружение или слабость
- Боль в плече, шее или прямой кишке
Внематочная беременность может привести к разрыву фаллопиевой трубы. Симптомы неотложной помощи включают сильную боль с сильным кровотечением или без него.
"Немедленно позвоните своему врачу, если у вас сильное вагинальное кровотечение с головокружением, обмороком или болью в плече, или если у вас сильная боль в животе, особенно с одной стороны".
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