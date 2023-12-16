Эксперты рассказали, как укрепить иммунитет зимой, врач Строков назвал 6 иммуномодулирующих продуктов

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Зародыши пшеницы

"Зародыши пшеницы содержат хорошее сочетание клетчатки, белка и небольшого количества полезных жиров. В рецептах часть обычной муки можно заменить зародышами пшеницы".

Шпинат

"Ешьте шпинат сырым или слегка приготовленным, чтобы получить максимальную пользу".

Брокколи

"Вы получите много питательных веществ, которые защитят ваше тело от повреждений. Он содержит витамины А и С и антиоксидант глутатион".

Гранатовый сок

Имбирь

"Этот корень также является хорошим источником антиоксидантов".

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