Эндокринолог Павлова: коровье молоко повышает риск преддиабета, а жирные йогурты, напротив, понижают

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женщина

Как рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, употребление коровьего молока повышает риск развития преддиабета. Это состояние, когда организм усваивает сахар уже с определенными трудностями.

Медик ссылается на исследование ученых из Нидерландов. В нем говорится, что людям, которые постоянно пьют коровье молоко, грозит нарушение углеводного обмена.

В исследовании участвовали 74 000 человек, их средний возраст составлял 46 лет. Ученые расспрашивали их о привычках, образе жизни, рационе питания и особенно о том, сколько они потребляют молочных продуктов: йогуртов, кефира, мороженого, сыра и так далее. У каждого брали анализы.

— Результаты показали, что употребление молока повышает риск предиабета. Причем совсем не важно, какой оно жирности. А вот жирные йогурты, наоборот, понижают вероятность развития предиабета, — отметила Павлова в своем блоге.

По ее словам, сказанное особенно актуально для людей старше 60 лет.

Врач советует заменять коровье молоко растительными аналогами, поскольку они не содержат «белок-вредитель бета-казоморфин 7». Павлова подчеркивает, что в кисломочных продуктах его тоже нет, так что кефир и йогурты с этой точки зрения безопасны.

Молоко — продукт, который долгое время считался одним из основных источников питания. Однако существует мнение о потенциальном вреде молока для некоторых людей.

1. Лактозная непереносимость: Многие имеют недостаток фермента лактазы, который необходим для переваривания лактозы, молочного сахара. Это может вызывать неприятные симптомы, такие как вздутие живота, газы и диарея.

2. Аллергия на молоко: Некоторые люди могут иметь аллергическую реакцию на белки, содержащиеся в молоке. Это может проявляться в виде сыпи, зуда, отека или даже анафилактического шока.

3. Высокий уровень насыщенных жиров: Молоко содержит насыщенные жиры, которые могут повышать уровень холестерина в крови и увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

4. Возможное влияние на акне: Некоторые исследования показывают связь между употреблением молока и появлением акне.

Важно отметить, что вред молока может быть индивидуальным и зависит от физиологии каждого человека. 

Преддиабет — состояние, при котором уровень глюкозы в крови выше нормы, но не достаточно высок, чтобы диагностировать сахарный диабет второго типа. Признаки, которые могут указывать на преддиабет:

1. Повышенная жажда и частое мочеиспускание.

2. Усталость и слабость: клетки не получают достаточно энергии из-за проблем с обработкой глюкозы.

3. Повышенный аппетит, особенно на сладкое и углеводы. Это связано с тем, что клетки не могут эффективно использовать глюкозу, поэтому организм пытается получить больше энергии через пищу.

4. Повышенная нервозность и раздражительность: связано с нестабильным уровнем глюкозы в крови.

5. Медленное заживление ран. Преддиабет может замедлить процесс заживления ран и ссадин из-за повреждения нервов и сосудов, вызванного высоким уровнем глюкозы в крови.

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Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
эндокринолог
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Теги : преддиабет, сахарный диабет, молоко