Эндокринолог Павлова: коровье молоко повышает риск преддиабета, а жирные йогурты, напротив, понижают

Медик ссылается на исследование ученых из Нидерландов. В нем говорится, что людям, которые постоянно пьют коровье молоко, грозит нарушение углеводного обмена.В исследовании участвовали 74 000 человек, их средний возраст составлял 46 лет. Ученые расспрашивали их о привычках, образе жизни, рационе питания и особенно о том, сколько они потребляют молочных продуктов: йогуртов, кефира, мороженого, сыра и так далее. У каждого брали анализы., — отметила Павлова в своем блоге По ее словам, сказанное особенно актуально для людей старше 60 лет.Врач советует заменять коровье молоко растительными аналогами, поскольку они не содержат «белок-вредитель бета-казоморфин 7». Павлова подчеркивает, что в кисломочных продуктах его тоже нет, так что кефир и йогурты с этой точки зрения безопасны.1. Лактозная непереносимость: Многие имеют недостаток фермента лактазы, который необходим для переваривания лактозы, молочного сахара. Это может вызывать неприятные симптомы, такие как вздутие живота, газы и диарея.2. Аллергия на молоко: Некоторые люди могут иметь аллергическую реакцию на белки, содержащиеся в молоке. Это может проявляться в виде сыпи, зуда, отека или даже анафилактического шока.3. Высокий уровень насыщенных жиров: Молоко содержит насыщенные жиры, которые могут повышать уровень холестерина в крови и увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.4. Возможное влияние на акне: Некоторые исследования показывают связь между употреблением молока и появлением акне.Важно отметить, что вред молока может быть индивидуальным и зависит от физиологии каждого человека.1. Повышенная жажда и частое мочеиспускание.2. Усталость и слабость: клетки не получают достаточно энергии из-за проблем с обработкой глюкозы.3. Повышенный аппетит, особенно на сладкое и углеводы. Это связано с тем, что клетки не могут эффективно использовать глюкозу, поэтому организм пытается получить больше энергии через пищу.4. Повышенная нервозность и раздражительность: связано с нестабильным уровнем глюкозы в крови.5. Медленное заживление ран. Преддиабет может замедлить процесс заживления ран и ссадин из-за повреждения нервов и сосудов, вызванного высоким уровнем глюкозы в крови.Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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