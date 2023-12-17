Врачи Тихомирова и Пономарева рассказали о феноменальной пользе тыквы для здоровья
Употребление тыквы, помимо прочего, положительно влияет на состояние кожи, иммунитета и репродуктивной функции, «Известиям» врач-диетолог Елена Тихомирова.
«В 100 граммах тыквы содержится практически суточная доза провитамина А, который в организме превращается в витамин А. Он положительно влияет на состояние кожи, укрепляет иммунитет, улучшает репродуктивную функцию, зрение и синтез гормонов», — рассказала «Известиям» Тихомирова.
Также, по ее словам, в тыкве содержится большое количество кремния, который необходим для синтеза соединительной ткани, крепости ногтей и зубов. В состав этого овоща входит калий и магний, которые обладают слабым мочегонным действием.
Помимо этого, тыква — это отличное средство для профилактики запоров, отметила диетолог.
«Вдобавок это полезный овощ для худеющих. В тыкве очень мало калорий: в 100 граммах содержится всего 20–25 калорий, четыре грамма углеводов и 2 грамма полезной клетчатки», — отметила врач.
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Зрение
Одна чашка тыквы может дать вам 200% рекомендуемой суточной нормы витамина А. Если вы это сделаете, ваши глаза скажут вам спасибо. Витамин А помогает вам иметь здоровые глаза и видеть более четко, особенно в условиях низкой освещенности.
Ограничьте риск развития рака
Витамин А, содержащийся в тыкве, приносит еще одну важную вещь: снижение риска развития некоторых видов рака, таких как рак легких или простаты. Вы не получите такой же защиты только от добавок витамина А.
Повысьте свой иммунитет
"Увеличение количества тыквы в вашем рационе поможет вашим иммунным клеткам лучше работать, защищая от микробов и ускоряя заживление ран".
Помощь при гипертонии
"Несоленые тыквенные семечки также богаты минералами и растительными стеролами, которые повышают уровень холестерина ЛПВП («хороший» вид) и помогают снизить артериальное давление".
Калий
Спите крепче
"Семена тыквы содержат триптофан, аминокислоту, которая помогает вырабатывать химическое вещество под названием серотонин".
Серотонин не только улучшает ваше самочувствие, но и играет ключевую роль в обеспечении хорошего сна.
Успокойте кожу
Антиоксидантная сила бета-каротина в тыкве помогает бороться с последствиями старения вашей кожи. Это также помогает облегчить воспаление, что делает вашу кожу и ваше тело более спокойными и счастливыми.
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