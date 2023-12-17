Врачи Тихомирова и Пономарева рассказали о феноменальной пользе тыквы для здоровья

«В 100 граммах тыквы содержится практически суточная доза провитамина А, который в организме превращается в витамин А. Он положительно влияет на состояние кожи, укрепляет иммунитет, улучшает репродуктивную функцию, зрение и синтез гормонов», — рассказала «Известиям» Тихомирова.

«Вдобавок это полезный овощ для худеющих. В тыкве очень мало калорий: в 100 граммах содержится всего 20–25 калорий, четыре грамма углеводов и 2 грамма полезной клетчатки», — отметила врач.

Зрение

Ограничьте риск развития рака

Повысьте свой иммунитет



"Увеличение количества тыквы в вашем рационе поможет вашим иммунным клеткам лучше работать, защищая от микробов и ускоряя заживление ран".

Помощь при гипертонии



"Несоленые тыквенные семечки также богаты минералами и растительными стеролами, которые повышают уровень холестерина ЛПВП («хороший» вид) и помогают снизить артериальное давление".

Калий



Спите крепче

"Семена тыквы содержат триптофан, аминокислоту, которая помогает вырабатывать химическое вещество под названием серотонин".

Успокойте кожу

Также, по ее словам, в тыкве содержится большое количество кремния, который необходим для синтеза соединительной ткани, крепости ногтей и зубов. В состав этого овоща входит калий и магний, которые обладают слабым мочегонным действием.Помимо этого, тыква — это отличное средство для профилактики запоров, отметила диетолог.для каких системам организма тыква особенно полезна.Одна чашка тыквы может дать вам 200% рекомендуемой суточной нормы витамина А. Если вы это сделаете, ваши глаза скажут вам спасибо. Витамин А помогает вам иметь здоровые глаза и видеть более четко, особенно в условиях низкой освещенности.Витамин А, содержащийся в тыкве, приносит еще одну важную вещь: снижение риска развития некоторых видов рака, таких как рак легких или простаты. Вы не получите такой же защиты только от добавок витамина А.Помимо бета-каротина, тыква содержит витамин С, витамин Е, железо и фолиевую кислоту — все они укрепляют вашу иммунную систему.Насыщенный оранжевый цвет тыквы также является признаком того, что она богата калием. Это имеет решающее значение для снижения артериального давления.Еще хорошие новости о калийной силе тыквы: исследования показывают, что более высокий уровень калия может снизить риск инсульта, камней в почках и диабета 2 типа. Еще один бонус: калий также может увеличивать минеральную плотность костей, улучшая их здоровье.Серотонин не только улучшает ваше самочувствие, но и играет ключевую роль в обеспечении хорошего сна.Антиоксидантная сила бета-каротина в тыкве помогает бороться с последствиями старения вашей кожи. Это также помогает облегчить воспаление, что делает вашу кожу и ваше тело более спокойными и счастливыми.Ранее МедикФорум писал о вреде залпового приема алкоголя.

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