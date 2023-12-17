Врачи Тихомирова и Пономарева рассказали о феноменальной пользе тыквы для здоровья

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Врачи Тихомирова и Пономарева рассказали о феноменальной пользе тыквы для здоровья


Употребление тыквы, помимо прочего, положительно влияет на состояние кожи, иммунитета и репродуктивной функции, «Известиям» врач-диетолог Елена Тихомирова.


«В 100 граммах тыквы содержится практически суточная доза провитамина А, который в организме превращается в витамин А. Он положительно влияет на состояние кожи, укрепляет иммунитет, улучшает репродуктивную функцию, зрение и синтез гормонов», — рассказала «Известиям» Тихомирова.

Также, по ее словам, в тыкве содержится большое количество кремния, который необходим для синтеза соединительной ткани, крепости ногтей и зубов. В состав этого овоща входит калий и магний, которые обладают слабым мочегонным действием.

Помимо этого, тыква — это отличное средство для профилактики запоров, отметила диетолог.

«Вдобавок это полезный овощ для худеющих. В тыкве очень мало калорий: в 100 граммах содержится всего 20–25 калорий, четыре грамма углеводов и 2 грамма полезной клетчатки», — отметила врач.


Врач-диетолог Василиса Пономарева рассказала специально для МедикФорум для каких системам организма тыква особенно полезна.

Зрение


Одна чашка тыквы может дать вам 200% рекомендуемой суточной нормы витамина А. Если вы это сделаете, ваши глаза скажут вам спасибо. Витамин А помогает вам иметь здоровые глаза и видеть более четко, особенно в условиях низкой освещенности.

Ограничьте риск развития рака


Витамин А, содержащийся в тыкве, приносит еще одну важную вещь: снижение риска развития некоторых видов рака, таких как рак легких или простаты. Вы не получите такой же защиты только от добавок витамина А.

Повысьте свой иммунитет


Помимо бета-каротина, тыква содержит витамин С, витамин Е, железо и фолиевую кислоту — все они укрепляют вашу иммунную систему.

"Увеличение количества тыквы в вашем рационе поможет вашим иммунным клеткам лучше работать, защищая от микробов и ускоряя заживление ран".

Помощь при гипертонии


Насыщенный оранжевый цвет тыквы также является признаком того, что она богата калием. Это имеет решающее значение для снижения артериального давления.

"Несоленые тыквенные семечки также богаты минералами и растительными стеролами, которые повышают уровень холестерина ЛПВП («хороший» вид) и помогают снизить артериальное давление".

Калий


Еще хорошие новости о калийной силе тыквы: исследования показывают, что более высокий уровень калия может снизить риск инсульта, камней в почках и диабета 2 типа. Еще один бонус: калий также может увеличивать минеральную плотность костей, улучшая их здоровье.

Спите крепче


"Семена тыквы содержат триптофан, аминокислоту, которая помогает вырабатывать химическое вещество под названием серотонин".

Серотонин не только улучшает ваше самочувствие, но и играет ключевую роль в обеспечении хорошего сна.

Успокойте кожу


Антиоксидантная сила бета-каротина в тыкве помогает бороться с последствиями старения вашей кожи. Это также помогает облегчить воспаление, что делает вашу кожу и ваше тело более спокойными и счастливыми.


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