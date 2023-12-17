Гастроэнтеролог Тимощенко: сосиски мешают работе мозга, невролог Алехина объяснила как переработанное мясо делает человека глупее
Самая нежелательная пища для человеческого организма — это пища, содержащая большое количество сахара, соли, канцерогенов, а также трансжиров, рассказала «Известиям» гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. По ее словам, к таким продуктам относятся сладости и переработанное мясо.
«К таким продуктам относятся конфеты и жевательная резинка; торты, пирожные, а также продукты с высоким содержанием жира — выпечка, гамбургеры и картофель фри. Желательно избегать деликатесов, приготовленных из обработанного мяса (колбасы, сардельки), и избегать лапши быстрого приготовления, каши быстрого приготовления и картофельного пюре», — предупредила врач.
Она также включил в список «запрещенных» сладкие безалкогольные напитки, энергетики, алкоголь и соусы, богатые сахаром и жирами — майонез и кетчуп. Тимощенко объяснила, что все эти продукты высококалорийны и имеют низкую пищевую ценность. Их потребление значительно увеличивает ежедневное потребление калорий, но не дает организму необходимых питательных веществ.
Большая часть колбасы считается переработанным мясом, и независимо от типа мяса в ней, употребление любого типа обработанного мяса может увеличить риск развития некоторых хронических заболеваний.
"Согласно исследованию люди, которые регулярно едят большее количество обработанного мяса, подвергаются более высокому риску умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Это все из-за канцерогенных веществ (таких как нитрозамины), образующихся при переработке", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Участники съедали 40 граммов обработанного мяса в день, а это очень много обработанного мяса, которое можно потреблять на регулярной основе. В конце исследования говорится, что вам следует съедать менее 20 граммов обработанного мяса в день.
Большинство колбасных изделий невероятно богаты натрием, и диета с высоким содержанием натрия сама по себе может нанести достаточный вред вашему здоровью.
"Проблемы с сердцем и сосудами неизбежно приведет к ухудшению работы мозга из-за ухудшения кровообращения на фоне атеросклероза", - объясняет Алехина.
Диета с высоким содержанием натрия может увеличить риск сердечно-сосудистых событий и болезней сердца. Вам не следует употреблять более 2300 миллиграммов натрия в день, при этом идеальный предел составляет 1500 миллиграммов в день. чтобы избежать высокого кровяного давления, которое является решающим фактором для здоровья вашего сердца.
В зависимости от типа колбасы, которую вы покупаете, вы также можете потреблять большое количество насыщенных жиров.
Точный предел насыщенных жиров, который вы должны позволить себе употреблять в день, если соблюдаете диету на 2000 калорий.
"Потребление насыщенных жиров должно составлять не более 5–6 % калорий, чтобы поддерживать низкий уровень холестерина и артериального давления".
Слишком много насыщенных жиров в день может вызвать множество проблем. Это не только способствует увеличению веса, но также может увеличить ваш "плохой" Холестерин ЛПНП, который приводит к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.
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