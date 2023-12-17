Гастроэнтеролог Тимощенко: сосиски мешают работе мозга, невролог Алехина объяснила как переработанное мясо делает человека глупее

«К таким продуктам относятся конфеты и жевательная резинка; торты, пирожные, а также продукты с высоким содержанием жира — выпечка, гамбургеры и картофель фри. Желательно избегать деликатесов, приготовленных из обработанного мяса (колбасы, сардельки), и избегать лапши быстрого приготовления, каши быстрого приготовления и картофельного пюре», — предупредила врач.

"Согласно исследованию люди, которые регулярно едят большее количество обработанного мяса, подвергаются более высокому риску умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Это все из-за канцерогенных веществ (таких как нитрозамины), образующихся при переработке", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Проблемы с сердцем и сосудами неизбежно приведет к ухудшению работы мозга из-за ухудшения кровообращения на фоне атеросклероза", - объясняет Алехина.

"Потребление насыщенных жиров должно составлять не более 5–6 % калорий, чтобы поддерживать низкий уровень холестерина и артериального давления".

Она также включил в список «запрещенных» сладкие безалкогольные напитки, энергетики, алкоголь и соусы, богатые сахаром и жирами — майонез и кетчуп. Тимощенко объяснила, что все эти продукты высококалорийны и имеют низкую пищевую ценность. Их потребление значительно увеличивает ежедневное потребление калорий, но не дает организму необходимых питательных веществ.Большая часть колбасы считается переработанным мясом, и независимо от типа мяса в ней,Участники съедали 40 граммов обработанного мяса в день, а это очень много обработанного мяса, которое можно потреблять на регулярной основе. В конце исследования говорится, что вам следует съедать менее 20 граммов обработанного мяса в день.Большинство колбасных изделий невероятно богаты натрием, и диета с высоким содержанием натрия сама по себе может нанести достаточный вред вашему здоровью.Диета с высоким содержанием натрия может увеличить риск сердечно-сосудистых событий и болезней сердца. Вам не следует употреблять более 2300 миллиграммов натрия в день, при этом идеальный предел составляет 1500 миллиграммов в день. чтобы избежать высокого кровяного давления, которое является решающим фактором для здоровья вашего сердца.В зависимости от типа колбасы, которую вы покупаете, вы также можете потреблять большое количество насыщенных жиров.Точный предел насыщенных жиров, который вы должны позволить себе употреблять в день, если соблюдаете диету на 2000 калорий.Слишком много насыщенных жиров в день может вызвать множество проблем. Это не только способствует увеличению веса, но также может увеличить ваш "плохой" Холестерин ЛПНП, который приводит к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.Ранее МедикФорум писал о вреде залпового приема алкоголя.

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