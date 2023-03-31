Гастроэнтеролог Тимощенко рассказала, какие продукты заставляют лицо стареть быстрее

Прежде все, по ее словам, это сладости. Если увлекаться сладким, можно не только набрать лишние килограммы и вплотную подойти к диабету второго типа. Избыточное потребление сахара способствует старению кожи.отметила специалист в интервью «Известиям» Гликация – процесс, при котором молекулы сахара вступают в реакцию с белками, в результате чего образуются сшивки, и белки теряют свою функциональностьГликирование вызывается наличием избытка глюкозы в волокнах кожи. Этот избыток вызывает реакцию, при которой молекулы сахара прилипают к коллагену и эластину – белкам, помогающим сохранить кожу упругой. Они «засахариваются», затвердевают, становятся хрупкими и изменяют структуру кожи.У специалистов есть даже такой термин — «сахарное лицо». Человека, который злоупотребляет сладким, выдает отсутствие здорового румянца, сухая, обезвоженная кожа. На лбу — морщины и заломы.По словам специалистов, если отказаться от сладкого, уже через месяц будут видны результаты: улучшиться метаболизм, исчезнет бессонница. Вы также сбросите до 4 кг веса.Организм старит не толко сахар, отмечает Тимощенко. Она также советует отказаться от продуктов из переработанного мяса — колбас, сосисок, мясных полуфабрикатов. Вся эта еда негативно влияет на обменные процессы, поскольку она слишком соленая и содержит слишком много жиров и улучшителей вкуса.Если злоупотреблять соленым, это негативно скажется на артериальном давлении, приведет к отекам, которые тоже добавляют возраст, и преждевременному старению кожи.Молодая кожа несовместима со страстью к продуктам с высоким содержанием насыщенных жиров, в том числе трансжиров. Лучше всего отказаться от кондитерских изделий, фастфуда, продуктов быстрого приготовления.Алкоголь повреждает не только на печень, но и влияет на другие органы и системы, ускоряя процессы старения. Спиртные напитки прежде всего активно обезвоживают кожу.Негативно влияют на красоту и молодость энергетические напитки, крепкий чай и кофе, отметила специалист. От газировок тоже следует отказаться: они чересчур сладкие и содержат фосфорную кислоту, избыток которой способствует потере кальция и развитию остеопении.Читайте также: 37-летний пациент поделился 5 симптомами, которые привели к диагнозу рак кишечника Еще по теме: Три неочевидных признака, что с печенью начались проблемы Можно почитать: Простой способ обезопасить себя от инфекций после секса: гинеколог.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.