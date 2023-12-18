Врач Павлова: сладкие напитки и недостаточное питье воды ведут к появлению камней в почках

«Прежде всего, способствуют образованию камней в почках, сладкие негазированные напитки — выпивать в день больше 4–5 чашек не рекомендуется», - подчеркнула Зухра Павлова.

«В зависимости от того, какая природа камней, нельзя есть одно или другое, но сладкие напитки стоит исключить из рациона в любом случае», - констатировала медик.

Щавель, шпинат.

Белковая пища.

Мясные, куриные бульоны.

Шоколад.

Фрукты и ягоды.

Пиво.

Субпродукты и паштеты.

«Чем меньше пьем воды, тем кислее моча, тем легче образуются камни», - предупредила эксперт.

Боль в спине, животе или боку.

Жжение при мочеиспускании.

Кровь в моче.

Выделение мочи маленькими порциями.

Тошнота.

Дурно пахнущая моча.

Лихорадка.

Врач Павлова рассказала о том, какие особенности рациона могут повлиять на появление камней в почках. По словам медика, одной из самых вредных для здоровья почек привычек является употребление сладких напитков.Врач уточнила, что камни, образующиеся в почках, бывают разными по своему происхождению. В большинстве случаев (75% ) у пациентов выявляются оксалатные камни, реже встречаются камни из соединений мочевой кислоты, а также фосфатные. Людям, которые подвергаются этой патологии, рекомендуется следовать определенным ограничениям в своем питании.Врач Павлова обратила внимание, что наряду со сладкими напитками недостаточное питье воды тоже ведет к появлению камней в почках. Медик пояснила, что оксалатные камни, от которых чаще всего страдают люди, образуются при появлении закисленной мочи. В свою очередь, ее закислению способствует дефицит чистой питьевой влаги.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему могут неожиданно возникать сильные синяки

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