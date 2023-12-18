Врач Павлова: сладкие напитки и недостаточное питье воды ведут к появлению камней в почках

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова: при употреблении сладких негазированных напитков вероятность пострадать от появившихся в почках камней становится особенно высокой.

Врач Павлова рассказала о том, какие особенности рациона могут повлиять на появление камней в почках. По словам медика, одной из самых вредных для здоровья почек привычек является употребление сладких напитков.

«Прежде всего, способствуют образованию камней в почках, сладкие негазированные напитки — выпивать в день больше 4–5 чашек не рекомендуется», - подчеркнула Зухра Павлова.

Врач уточнила, что камни, образующиеся в почках, бывают разными по своему происхождению. В большинстве случаев (75% ) у пациентов выявляются оксалатные камни, реже встречаются камни из соединений мочевой кислоты, а также фосфатные. Людям, которые подвергаются этой патологии, рекомендуется следовать определенным ограничениям в своем питании.

«В зависимости от того, какая природа камней, нельзя есть одно или другое, но сладкие напитки стоит исключить из рациона в любом случае», - констатировала медик.

Какие продукты обычно приходится исключать или есть ограниченно людям с камнями в почках?
  • Щавель, шпинат.
  • Белковая пища.
  • Мясные, куриные бульоны.
  • Шоколад.
  • Фрукты и ягоды.
  • Пиво.
  • Субпродукты и паштеты.
Врач Павлова обратила внимание, что наряду со сладкими напитками недостаточное питье воды тоже ведет к появлению камней в почках. Медик пояснила, что оксалатные камни, от которых чаще всего страдают люди, образуются при появлении закисленной мочи. В свою очередь, ее закислению способствует дефицит чистой питьевой влаги.

«Чем меньше пьем воды, тем кислее моча, тем легче образуются камни», - предупредила эксперт.

Признаки камней в почках:
  • Боль в спине, животе или боку.
  • Жжение при мочеиспускании.
  • Кровь в моче.
  • Выделение мочи маленькими порциями.
  • Тошнота.
  • Дурно пахнущая моча.
  • Лихорадка.
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Зухра Павлова
Зухра Павлова
Здоровье
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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Теги : камни в почках, вредные привычки, Зухра Павлова