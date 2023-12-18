Врач Павлова: сладкие напитки и недостаточное питье воды ведут к появлению камней в почках
Врач-эндокринолог Зухра Павлова: при употреблении сладких негазированных напитков вероятность пострадать от появившихся в почках камней становится особенно высокой.
Врач Павлова рассказала о том, какие особенности рациона могут повлиять на появление камней в почках. По словам медика, одной из самых вредных для здоровья почек привычек является употребление сладких напитков.
«Прежде всего, способствуют образованию камней в почках, сладкие негазированные напитки — выпивать в день больше 4–5 чашек не рекомендуется», - подчеркнула Зухра Павлова.
Врач уточнила, что камни, образующиеся в почках, бывают разными по своему происхождению. В большинстве случаев (75% ) у пациентов выявляются оксалатные камни, реже встречаются камни из соединений мочевой кислоты, а также фосфатные. Людям, которые подвергаются этой патологии, рекомендуется следовать определенным ограничениям в своем питании.
«В зависимости от того, какая природа камней, нельзя есть одно или другое, но сладкие напитки стоит исключить из рациона в любом случае», - констатировала медик.
Какие продукты обычно приходится исключать или есть ограниченно людям с камнями в почках?
- Щавель, шпинат.
- Белковая пища.
- Мясные, куриные бульоны.
- Шоколад.
- Фрукты и ягоды.
- Пиво.
- Субпродукты и паштеты.
«Чем меньше пьем воды, тем кислее моча, тем легче образуются камни», - предупредила эксперт.
Признаки камней в почках:
- Боль в спине, животе или боку.
- Жжение при мочеиспускании.
- Кровь в моче.
- Выделение мочи маленькими порциями.
- Тошнота.
- Дурно пахнущая моча.
- Лихорадка.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Здоровье
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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