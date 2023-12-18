"Исследования показывают, что низкобелковая диета с высоким содержанием углеводов может оказывать благотворное воздействие на когнитивные способности и снижать риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона", - говорит Дудакова специально для интернет-издания Neprosto.fun.

"Некоторые исследования также показали, что диеты с низким содержанием белка могут быть связаны с рядом преимуществ для здоровья населения в целом. Согласно одному обзору, ограничение потребления белка у взрослых среднего возраста было связано с увеличением продолжительности жизни и снижением риска хронических заболеваний, таких как рак, болезни сердца и диабет", - подтверждает слова гастроэнтеролога Строков.

"В частности, диеты с низким содержанием белка могут принести пользу людям со сниженной функцией почек или печени. Они также могут быть необходимы людям с нарушениями, влияющими на белковый обмен, такими как гомоцистинурия и фенилкетонурия".

Диетолог, гастроэнтеролог Анастасия Дудакова поделилась с туляками информацией о рационе, который, как считается, помогает памяти и долгожительству.Есть важная особенность: эта белковая диета не является полезной, ведущих активный образ жизни. Она эффективна для тружеников умственного труда и пациентов с хроническими болезнями.Диета с низким содержанием белка часто рекомендуется для лечения определенных заболеваний.являются одними из наиболее распространенных состояний, при которых может потребоваться диета с низким содержанием белка.Диета с низким содержанием белка требует от вас ограничения количества потребляемого белка, обычно так, чтобы он составлял 4–8% от ваших ежедневных калорий. Это означает примерно 20–50 граммов белка в день, в зависимости от того, сколько калорий вы потребляете.Для сравнения: обычному человеку обычно рекомендуется получать не менее 10–15% ежедневных калорий из белка. Эта сумма может увеличиться для спортсменов, пожилых людей и людей с определенными проблемами со здоровьем.Белок жизненно важен для здоровья, но снижение потребления белка может быть полезным для людей с особыми заболеваниями.Однако переход на диету с низким содержанием белка требует тщательного планирования, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем и дефицит питательных веществ.Кроме того, существуют другие риски и потенциальные недостатки, которые следует учитывать, прежде чем переходить на низкобелковую диету.Избыточный белок обычно расщепляется печенью, образуя отходы, называемые мочевиной, которые выводятся почками. Снижение потребления белка может облегчить нагрузку на печень и почки, что может быть полезно для людей с заболеваниями печени или нарушенной функцией почек. Это помогает улучшить белковый обмен и предотвращает накопление мочевины в кровотоке.Снижение потребления белка также необходимо людям с генетическими нарушениями, влияющими на белковый обмен, такими как гомоцистинурия и фенилкетонурия.Ранее МедикФорум писал о риске похмелья для сердца.

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