Врач Дудакова назвала диету, продлевающую жизнь, нутрициолог Строков рассказал кому она поможет
Ученые и медики в последнее время усиленно изучают влияние различных видов диет на перспективу продлить срок жизни и хорошей работы мозга.
Диетолог, гастроэнтеролог Анастасия Дудакова поделилась с туляками информацией о рационе, который, как считается, помогает памяти и долгожительству.
"Исследования показывают, что низкобелковая диета с высоким содержанием углеводов может оказывать благотворное воздействие на когнитивные способности и снижать риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона", - говорит Дудакова специально для интернет-издания Neprosto.fun.
Есть важная особенность: эта белковая диета не является полезной, ведущих активный образ жизни. Она эффективна для тружеников умственного труда и пациентов с хроническими болезнями.
Врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум рассказал о том, в каких случаях низкобелковая диета особенно полезна.
"Некоторые исследования также показали, что диеты с низким содержанием белка могут быть связаны с рядом преимуществ для здоровья населения в целом. Согласно одному обзору, ограничение потребления белка у взрослых среднего возраста было связано с увеличением продолжительности жизни и снижением риска хронических заболеваний, таких как рак, болезни сердца и диабет", - подтверждает слова гастроэнтеролога Строков.
Диета с низким содержанием белка часто рекомендуется для лечения определенных заболеваний.
Нарушение функции печени, заболевание почек или нарушения, нарушающие белковый обмен, являются одними из наиболее распространенных состояний, при которых может потребоваться диета с низким содержанием белка.
Диета с низким содержанием белка требует от вас ограничения количества потребляемого белка, обычно так, чтобы он составлял 4–8% от ваших ежедневных калорий. Это означает примерно 20–50 граммов белка в день, в зависимости от того, сколько калорий вы потребляете.
Для сравнения: обычному человеку обычно рекомендуется получать не менее 10–15% ежедневных калорий из белка. Эта сумма может увеличиться для спортсменов, пожилых людей и людей с определенными проблемами со здоровьем.
Белок жизненно важен для здоровья, но снижение потребления белка может быть полезным для людей с особыми заболеваниями.
"В частности, диеты с низким содержанием белка могут принести пользу людям со сниженной функцией почек или печени. Они также могут быть необходимы людям с нарушениями, влияющими на белковый обмен, такими как гомоцистинурия и фенилкетонурия".
Однако переход на диету с низким содержанием белка требует тщательного планирования, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем и дефицит питательных веществ.
Кроме того, существуют другие риски и потенциальные недостатки, которые следует учитывать, прежде чем переходить на низкобелковую диету.
Избыточный белок обычно расщепляется печенью, образуя отходы, называемые мочевиной, которые выводятся почками. Снижение потребления белка может облегчить нагрузку на печень и почки, что может быть полезно для людей с заболеваниями печени или нарушенной функцией почек. Это помогает улучшить белковый обмен и предотвращает накопление мочевины в кровотоке.
Снижение потребления белка также необходимо людям с генетическими нарушениями, влияющими на белковый обмен, такими как гомоцистинурия и фенилкетонурия.
Ранее МедикФорум писал о риске похмелья для сердца.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий