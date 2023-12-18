Онколог Иванов объяснил, может ли рак горла возникнуть из-за поцелуя

«В последние годы лидирующей причиной возникновения рака ротоглотки является инфицирование ВПЧ», - сказал об этом медик « Газете.Ru ».

Боль или дискомфорт, ощущаемые при глотании;

Преследующее человека чувство инородного тела или кома в горле;

Уплотнения на шее;

Изменение запаха изо рта, появление резкого гнилостного «аромата»;

Следы крови в слюне:

Появление в голосе хрипоты;

Трудности с открыванием рта.

Онколог Иванов сообщил в интервью, что возникающий в горле рак (чаще всего, рак миндалин) стал выявляться в последние годы значительно чаще.Врач обратил внимание на то, что передать ВПЧ, который может спровоцировать появление в ротоглотке злокачественной опухоли, от одного человеку другому очень легко. Этому, в частности, способствуют поцелуи или незащищенный оральный секс с тем, кто является носителем вируса. Объяснил, может ли рак горла возникнуть из-за поцелуя, онколог Иванов подтвердил: да, может.Врач добавил: если у человека появляется ВПЧ, еще не значит, что он автоматически заболеет раком. Саму опухоль вызывает не непосредственно вирус. Однако в организме, который поражен им, с большей вероятностью разовьется злокачественный процесс под влиянием канцерогенных факторов. Например, рак горла у человека с ВПЧ может появиться вследствие злокачественного перерождения лимфоидной ткани из-за воздействия табачного дыма или алкоголя.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неожиданное появление синяков может оказаться одним из признаков рака

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