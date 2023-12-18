В США обнаружили, что чернослив укрепляет кости в постменопаузе, врач Алисова подтвердила пользу сухофрукта
Американские ученые выяснили, какой продукт способен эффективно поддержать женский организм в период постменопаузы.
Исследования показали, что обилие микроэлементов, минералов и витаминов, содержащихся в черносливе, способно справиться с этой задачей.
Конкретнее, регулярное потребление небольшой горстки этого сухофрукта на ежедневной основе насыщает женским организм всем необходимым для здорового функционирования гормональной системы.
Эксперимент с участием 183 женщин в возрасте от 55 до 75 лет показал, что всего 50 граммов чернослива в день снижает окислительные и воспалительные процессы, за счет чего происходит профилактики онкологических заболеваний. Плюс, обилие кальция и витамина D3 в составе предупреждает проблемы с суставами, которые зачастую появляются в постменопаузе.
Исследование опубликовано в The Journal of Nutrition.
Информация о питательной ценности
В порции из пяти чернослива содержится:
- Калории: 104
- Белок: 1 грамм
- Жир: 0 грамм
- Углеводы: 28 грамм
- Клетчатка: 3 грамма
- Сахар: 17 грамм
- Витамин А
- Витамин C
- Витамин К
- Железо
- Марганец
- Медь
- Витамин В6
"Чернослив также богат калием — минералом, который помогает мышцам, нервам и сердцу правильно функционировать. Четыре-пять черносливов дают вам около 280 мг калия, или около 12 % рекомендуемой суточной нормы. Это также полезно для женщин в постменопазе, так как увеличивается риск болезней сердца", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
Улучшение здоровья желудочно-кишечного тракта
Чернослив является хорошим источником как нерастворимой, так и растворимой клетчатки. Нерастворимая клетчатка помогает поддерживать регулярный стул, а растворимая клетчатка помогает регулировать пищеварение и усваивать питательные вещества из пищи. Сушеные сливы также содержат сорбит и хлорогеновую кислоту, которые могут увеличить частоту стула.
"Употребление одной-двух порций чернослива поможет вам сохранить здоровье желудочно-кишечного тракта, способствуя регулярному опорожнению кишечника".
Антиоксидантная защита
Чернослив богат антиоксидантами, особенно двумя кофеоилхиновыми кислотами — неохлорогеновой кислотой (3-кофеоилхиновая кислота) и хлорогеновой кислотой (5-кофеоилхиновая кислота). Они могут помочь снизить уровень глюкозы в крови и уровень холестерина ЛПНП («плохой холестерин»), одновременно защищая ваши клетки от повреждений, которые могут привести к заболеваниям.
Потенциальный риск чернослива
Хотя потенциальная польза от употребления чернослива для здоровья обнадеживает, существуют и риски. Прежде чем сделать чернослив регулярной частью своего рациона, проконсультируйтесь с врачом и учтите следующее:
Повышенный риск диареи
Употребление слишком большого количества чернослива и других сухофруктов, таких как изюм и инжир, может привести к диарее или усугубить ее из-за высокого содержания в них клетчатки и сорбита. Оба могут оказывать слабительное действие на организм.
Повышенный риск желудочно-кишечных расстройств
"У некоторых людей употребление полиспиртов, таких как сорбит, также может привести к вздутию кишечника, газам, легкой тошноте, спазмам желудка от умеренной до тяжелой степени или рвоте".
Чернослив содержит 14,7 граммов сорбита на 100 граммов, при этом всего 5 граммов сорбита могут вызвать вздутие живота. Употребление 20 граммов и более сорбита может привести к сильным спазмам.
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