В США обнаружили, что чернослив укрепляет кости в постменопаузе, врач Алисова подтвердила пользу сухофрукта

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В США обнаружили, что чернослив укрепляет кости в постменопаузе, врач Алисова подтвердила пользу сухофрукта


Американские ученые выяснили, какой продукт способен эффективно поддержать женский организм в период постменопаузы.


Исследования показали, что обилие микроэлементов, минералов и витаминов, содержащихся в черносливе, способно справиться с этой задачей.

Конкретнее, регулярное потребление небольшой горстки этого сухофрукта на ежедневной основе насыщает женским организм всем необходимым для здорового функционирования гормональной системы.

Эксперимент с участием 183 женщин в возрасте от 55 до 75 лет показал, что всего 50 граммов чернослива в день снижает окислительные и воспалительные процессы, за счет чего происходит профилактики онкологических заболеваний. Плюс, обилие кальция и витамина D3 в составе предупреждает проблемы с суставами, которые зачастую появляются в постменопаузе.

Исследование опубликовано в The Journal of Nutrition.

Информация о питательной ценности


В порции из пяти чернослива содержится:
  • Калории: 104
  • Белок: 1 грамм
  • Жир: 0 грамм
  • Углеводы: 28 грамм
  • Клетчатка: 3 грамма
  • Сахар: 17 грамм 
Чернослив является хорошим источником: 
  • Витамин А
  • Витамин C
  • Витамин К
  • Железо
  • Марганец
  • Медь
  • Витамин В6

"Чернослив также богат калием — минералом, который помогает мышцам, нервам и сердцу правильно функционировать. Четыре-пять черносливов дают вам около 280 мг калия, или около 12 % рекомендуемой суточной нормы. Это также полезно для женщин в постменопазе, так как увеличивается риск болезней сердца", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.


Улучшение здоровья желудочно-кишечного тракта

Чернослив является хорошим источником как нерастворимой, так и растворимой клетчатки. Нерастворимая клетчатка помогает поддерживать регулярный стул, а растворимая клетчатка помогает регулировать пищеварение и усваивать питательные вещества из пищи. Сушеные сливы также содержат сорбит и хлорогеновую кислоту, которые могут увеличить частоту стула.

"Употребление одной-двух порций чернослива поможет вам сохранить здоровье желудочно-кишечного тракта, способствуя регулярному опорожнению кишечника".

Антиоксидантная защита

Чернослив богат антиоксидантами, особенно двумя кофеоилхиновыми кислотами — неохлорогеновой кислотой (3-кофеоилхиновая кислота) и хлорогеновой кислотой (5-кофеоилхиновая кислота). Они могут помочь снизить уровень глюкозы в крови и уровень холестерина ЛПНП («плохой холестерин»), одновременно защищая ваши клетки от повреждений, которые могут привести к заболеваниям.

Потенциальный риск чернослива


Хотя потенциальная польза от употребления чернослива для здоровья обнадеживает, существуют и риски. Прежде чем сделать чернослив регулярной частью своего рациона, проконсультируйтесь с врачом и учтите следующее:  

Повышенный риск диареи
Употребление слишком большого количества чернослива и других сухофруктов, таких как изюм и инжир, может привести к диарее или усугубить ее из-за высокого содержания в них клетчатки и сорбита. Оба могут оказывать слабительное действие на организм.

Повышенный риск желудочно-кишечных расстройств

"У некоторых людей употребление полиспиртов, таких как сорбит, также может привести к вздутию кишечника, газам, легкой тошноте, спазмам желудка от умеренной до тяжелой степени или рвоте".

Чернослив содержит 14,7 граммов сорбита на 100 граммов, при этом всего 5 граммов сорбита могут вызвать вздутие живота. Употребление 20 граммов и более сорбита может привести к сильным спазмам.


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