Нефролог Корсева развеяла миф, что можно застудить почки, терапевт Андреева рассказала как определить, что почки работают неправильно

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Нефролог Корсева развеяла миф, что можно застудить почки, терапевт Андреева рассказала как определить, что почки работают неправильно


Что обычно становится спусковым крючком воспалительного процесса, рассказала Екатерина Корсева, врач-терапевт, нефролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук.


«Гулять в морозную погоду в тонкой куртке с открытой поясницей или щеголять в элегантных ботинках на рыбьем меху — не самый лучший вариант для  здоровья. Но вот застудить именно почки в этом случае, мягко скажем, крайне сложно. Проще заработать простуду и общее переохлаждение», — говорит врач-нефролог специально для "Доктор Питер".


Что же касается почек, все дело в особенностях расположения и работы этих жизненно важных органов, без которых мы долго не протянем.

Если несколько часов просидеть на холодном или долго гулять на морозе в коротком пуховике, то возможно общее переохлаждение, что запускает уже другие механизмы, которые влияют на здоровье мочеполовой системы, — объясняет Екатерина Корсева

Врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум рассказала о признаках нарушений в работе почек, на которые нужно обратить внимание.

"Симптомы заболеваний почек могут варьироваться в зависимости от характера и стадии заболевания".


Андреева назвала общие симптомы, которые могут сигнализировать о том, что пора проверить почки.
  • Отеки: отечность, особенно в области ног, рук, лица или вокруг глаз, может быть признаком задержки жидкости и солей из-за недостаточной функции почек.
  • Учащенное мочеиспускание или нарушения мочеиспускания: это может включать в себя повышенное чувство жажды, учащенное мочеиспускание или наоборот, снижение объема мочи.
  • Боли в пояснице: боли в области поясницы, особенно с одной стороны, могут свидетельствовать о проблемах с почками.
  • Усталость и слабость: заболевания почек могут вызвать анемию и утомляемость.
  • Повышенное давление: проблемы с почками могут влиять на уровень кровяного давления.
  • Изменения в аппетите: потеря аппетита или чувство металлического вкуса во рту могут быть связаны с проблемами почек.
  • Повышенная сонливость или бессонница: нарушения сна могут быть связаны с некоторыми почечными заболеваниями.
  • Снижение концентрации и затуманенность сознания: некоторые почечные проблемы могут влиять на функцию мозга.

"Эти симптомы не всегда являются специфичными для почечных заболеваний и могут также быть связаны с другими состояниями. Важно обратиться к врачу для диагностики и лечения при подозрении на проблемы с почками", - говорит Андреева.


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