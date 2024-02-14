Кардиолог Гандельман: шаурма спасет от рака, инсульта и диабета, врач Пономарева призвала покупать продукт только в проверенных местах
Кардиолог Герман Гандельман рассказал россиянам о полезных свойствах популярного блюда с мясом и овощами.
По словам врача, правильно приготовленная шаурма с мясом и свежими овощами в составе предупреждает рак простаты. Помимо этого, употребление этого блюда с правильным составом становится профилактикой инсульта, инфаркта и диабета.
Все дело в пользе составляющих ингредиентов. Свежие томаты, огурцы, болгарский перец, зелень содержат клетчатку, витамины и микроэлементы. Куриное филе насыщает организм белками, а натуральная томатная паста, богатая ликопином, предупреждает воспалительные процессы и раковые образования.
«У мужчин, которые употребляют много ликопина, то есть томатной пасты, то есть шаурмы, рака предстательной железы не будет», — сказал врач Гандельман.
Вещества в составе качественного лаваша помогут предупредить диабет. Главное не класть в шаурму много соуса, чтобы не превысить калорийность, рассказал кардиолог в рамках программы «Жить здорово!» на Первом канале.
Врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум поделилась своим мнение о пользе и вреде шаурмы.
"Шаурма также может содержать много натрия и жира, если не приготовить ее правильно. Кроме того, некоторые люди могут испытывать аллергию или непереносимость некоторых ингредиентов, таких как лактоза или глютен. То есть шаурма не является универсальным продутом", - говорит Пономарева.
Тем не менее, диетолог считает, что шаурма - это удобный и быстрый способ получить здоровую пищу на ходу. Она также может быть хорошим выбором для обеда на работе или в школе.
"Шаурма может быть приготовлена с использованием постного мяса и овощей, что делает ее хорошим выбором для тех, кто следит за своим весом".
Шаурма, как и многие другие блюда, может иметь как положительные, так и отрицательные стороны с точки зрения питания и здоровья.
Пономарева назвала некоторые аспекты, которые следует учесть:
- Высокий уровень калорий и соли. Шаурма часто содержит много калорий, насыщенных жиров и соли, что может привести к проблемам с лишним весом и здоровьем сердца при частом употреблении.
- Неопределенное качество ингредиентов. В зависимости от места приготовления шаурмы, качество ингредиентов и санитарные условия могут варьироваться. Низкое качество продуктов может представлять риск для здоровья.
- Процесс приготовления. Традиционный способ приготовления шаурмы, когда мясо жарится вертикально на вертеле, может привести к образованию вредных веществ, таких как поликарбонаты, в зависимости от используемых материалов в вертеле.
"Выбирайте места с надежной репутацией. Если вы предпочитаете шаурму, выбирайте места с хорошей репутацией по качеству продуктов и соблюдению санитарных норм", - советует врач-диетолог.
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