Кардиолог Гандельман: шаурма спасет от рака, инсульта и диабета, врач Пономарева призвала покупать продукт только в проверенных местах

«У мужчин, которые употребляют много ликопина, то есть томатной пасты, то есть шаурмы, рака предстательной железы не будет», — сказал врач Гандельман.

"Шаурма также может содержать много натрия и жира, если не приготовить ее правильно. Кроме того, некоторые люди могут испытывать аллергию или непереносимость некоторых ингредиентов, таких как лактоза или глютен. То есть шаурма не является универсальным продутом", - говорит Пономарева.

"Шаурма может быть приготовлена с использованием постного мяса и овощей, что делает ее хорошим выбором для тех, кто следит за своим весом".

Высокий уровень калорий и соли. Шаурма часто содержит много калорий, насыщенных жиров и соли, что может привести к проблемам с лишним весом и здоровьем сердца при частом употреблении.

Шаурма часто содержит много калорий, насыщенных жиров и соли, что может привести к проблемам с лишним весом и здоровьем сердца при частом употреблении. Неопределенное качество ингредиентов. В зависимости от места приготовления шаурмы, качество ингредиентов и санитарные условия могут варьироваться. Низкое качество продуктов может представлять риск для здоровья.

В зависимости от места приготовления шаурмы, качество ингредиентов и санитарные условия могут варьироваться. Низкое качество продуктов может представлять риск для здоровья. Процесс приготовления. Традиционный способ приготовления шаурмы, когда мясо жарится вертикально на вертеле, может привести к образованию вредных веществ, таких как поликарбонаты, в зависимости от используемых материалов в вертеле.

"Выбирайте места с надежной репутацией. Если вы предпочитаете шаурму, выбирайте места с хорошей репутацией по качеству продуктов и соблюдению санитарных норм", - советует врач-диетолог.

По словам врача, правильно приготовленная шаурма с мясом и свежими овощами в составе предупреждает рак простаты. Помимо этого, употребление этого блюда с правильным составом становитсяВсе дело в пользе составляющих ингредиентов. Свежие томаты, огурцы, болгарский перец, зелень содержат клетчатку, витамины и микроэлементы. Куриное филе насыщает организм белками, а натуральная томатная паста, богатая ликопином, предупреждает воспалительные процессы и раковые образования.Вещества в составе качественного лаваша помогут предупредить диабет. Главное не класть в шаурму много соуса, чтобы не превысить калорийность, рассказал кардиологподелилась своим мнение о пользе и вреде шаурмы.Тем не менее, диетолог считает, что шаурма - это удобный и быстрый способ получить здоровую пищу на ходу. Она также может быть хорошим выбором для обеда на работе или в школе.Шаурма, как и многие другие блюда, может иметь как положительные, так и отрицательные стороны с точки зрения питания и здоровья.Ранее МедикФорум писал о пользе гречишного чая.

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