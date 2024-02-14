Врач Мясников объяснил, почему некоторым людям при простуде помогают антибиотики

«Антибиотики не помогут при простуде, потому что не действуют на вирусы – они действуют на микробов», - подчеркнул доктор.

«Есть люди, которые принимают антибиотики на второй или третий день простуды, и эффект наступает. Я думаю, что у них начинается вирусная инфекция, но затем быстро вспыхивает бактериальная — такое может быть у пожилых людей, курильщиков», - поделился мнением известный медик.

«Некоторые виды антибактериальных средств способны вызывать смертельно опасные нарушения сердечного ритма», - предостерег эксперт.

Врач Мясников затронул злободневную тему использования антибиотиков. Он вновь напомнил, что эти лекарства предназначаются для лечения бактериальных инфекций и не подходят для лечения простуд, которые вызываются вирусами.В то же время он отметил, что бывают случаи, когда люди с простудой используют антибиотики, – и те помогают. Мясников объяснил, что антибиотики помогают в этих случаях как препараты, борющиеся с воспалительным процессом, который возникает у таких заболевших в виде осложнения их первоначальной болезни.Александр Мясников добавил, что при приеме антибиотиков важно знать о правилах их употребления. В частности, их нужно с осторожностью использовать людям, которые принимают сердечные или кроверазжижающие препараты. При сочетании этих лекарств могут возникать потенциально опасные изменения в их состоянии.Что еще важно: правильно их запивать. Нельзя при приеме антибиотика пить молоко или сок – только чистую негазированную воду.Резюмируя, Мясников порекомендовал проходить терапию антибиотиками только если она согласована с лечащим врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли холодный воздух зимой вызывать простуду, менингит или отит

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