Невролог Демьяновская: погода со снегопадом может ухудшать самочувствие

«У некоторых людей в снегопад начинает болеть голова, появляются вялость и сонливость, снижается работоспособность», - проинформировала медик в беседе с Life.ru

«Во время снегопада солнечного света недостаточно, а зимой световой день и без того короткий; нехватка естественного освещения меняет суточный ритм выработки мелатонина, что в итоге действует угнетающе на психику, вызывая сонливость, чувство грусти и тревоги», - сказала она.

Врач-невролог Демьяновская сообщила, что погода со снегопадом может ухудшать людям самочувствие.Демьяновская пояснила, что головную боль в снегопад провоцирует резкое снижение атмосферного давления вкупе с уменьшением концентрации кислорода в воздухе. Из-за повышенной влажности дыхание осложняется, что негативно сказывается на обеспечении органов тела кислородом. Чтобы компенсировать его нехватку, организм активизирует работу сердца, и такое ускорение работы сердечно-сосудистой системы становится для него серьезной нагрузкой. В результате может появляться слабость, упадок сил, вялость, проблемы с концентрацией, головная боль, тошнота.Демьяновская добавила, что в конце зимы организм может испытывать значительную усталость от долгого сезона холодной погоды с дефицитом солнечного света. Поэтому увеличивается вероятность хандры, перепадов настроения, апатии и других психоэмоциональных проблем.Кроме того, в дни снегопадов и колебаний атмосферного давления может ухудшаться самочувствие людей с хроническими болезнями суставов, сердца и сосудов. Демьяновская обратила внимание на то, что повышенную чувствительность к погодным изменениям организм проявляет в тех случаях, когда человек мало бывает на свежем воздухе или страдает от дефицита витаминов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения в организме вызывают постоянное ощущение усталости.

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