Врачи Малев и Захарова назвали ключевые признаки высокого давления

"Важно отметить, что высокое артериальное давление часто является бессимптомным состоянием, и многие люди могут не замечать его признаков. Регулярные измерения артериального давления важны для своевременного выявления и контроля данного состояния. Если у вас есть подозрение на высокое давление, рекомендуется проконсультироваться с врачом для диагностики и разработки плана лечения", - говорит Захарова специально для МедикФорум.

Головная боль: часто появляющиеся и продолжительные головные боли, особенно в области затылка.

часто появляющиеся и продолжительные головные боли, особенно в области затылка. Головокружение: ощущение неустойчивости или кружения головы.

ощущение неустойчивости или кружения головы. Кратковременная потеря зрения: может возникнуть темное пятно или дымка перед глазами.

может возникнуть темное пятно или дымка перед глазами. Боль в груди: дискомфорт, давление или боль в области груди.

дискомфорт, давление или боль в области груди. Затруднение дыхания: одышка или затруднение дыхания.

одышка или затруднение дыхания. Усталость и слабость: постоянная усталость или общая слабость.

постоянная усталость или общая слабость. Боли в шее и затылке: дискомфорт в области шеи и затылка.

дискомфорт в области шеи и затылка. Частое мочеиспускание: увеличенная потребность в мочеиспускании.

увеличенная потребность в мочеиспускании. Боли в грудной клетке: боли в области сердца.

боли в области сердца. Покраснение или покалывание в глазах: чувство покалывания или краснота в области глаз.

"Самый распространенный признак высокого артериального давления – это головная боль. Однако стоит отметить, что симптомы могут различаться у разных людей, и не всегда они проявляются однозначно. Головная боль в области затылка и затруднение дыхания также входят в число довольно часто встречающихся симптомов гипертензии", - объясняет Захарова.

Повышение артериального давления до значений 140 на 90 миллиметров ртутного столба может вызвать много последствий, рассказал специалист.Одной из причин повышенного артериального давления является генетическая предрасположенность.явно говорят о том, что давление подскочило и нужно его нормализовать, рассказал врач.Малев отметил, что на фоне высокого давления страдает головной мозг, начинаются проблемы с почками. Функции этого органа снижаются, подчеркнул кардиолог. Кроме того, высокое давление может приводить к инфарктам или инсультам.Врач Захарова дополнила коллегу, рассказав, на что обратить внимание, чтобы не пропустить начало гипертонической болезни.Ранее МедикФорум писал о вреде энергетиков.

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