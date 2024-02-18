Диетологи из США назвали 2 полезных завтрака для здорового пищеварения, врач Пономарева призвала есть на завтрак белок
Завтраки на растительной основе стали популярными, так как все больше людей стремятся к здоровому и экологичному питанию. Некоторые из таких блюд стабилизируют уровень сахара в крови, ускоряют обмен веществ и улучшают пищеварение.
Диетологи назвали два лучших из них, сообщает американское издание She Finds.
Диетолог Шери Бергер рассказала, что тофу — полноценный источник белка, который также богат клетчаткой. Эксперт посоветовала смешать тофу с овощами, чтобы добавить в блюдо еще клетчатки и антиоксидантов, а также помочь организму регулировать уровень сахара в крови и улучшить пищеварение.
"Овощной скрэмбл из тофу в сочетании с кусочком цельнозернового тоста хорошо сбалансирован по содержанию белка и сложных углеводов".
В заключение Бергер отметила, что белок и клетчатка замедляют процесс пищеварения, снижая быстрое поступление сахара в кровь. Это приводит к более стабильному уровню сахара в крови без внезапных скачков.
Обычная овсяная каша без добавления сахара поддерживает метаболизм. Она становится источником энергии, который легко усваивается организмом. Клетчатка, содержащаяся в овсянке, также способствует увеличению объема стула, что облегчает и повышает эффективность прохождения через пищеварительный тракт, — объяснила диетолог Мелисса Рифкин.
Врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум рассказал почему советует своим пациентам есть на завтрак белок.
"Белок является наиболее насыщающим из всех макроэлементов (белки, жиры, углеводы). Употребление белка на завтраке может помочь уменьшить чувство голода и предотвратить переедание в течение дня", - говорит Пономарева.
Белок является важным источником энергии. По сравнению с углеводами, белок усваивается медленнее и предоставляет более стабильный и продолжительный источник энергии. Это помогает предотвратить резкий скачок уровня сахара в крови и поддерживать стабильный уровень энергии в течение утра.
Белок требует больше энергии для переваривания по сравнению с углеводами и жирами. Это называется термическим эффектом пищи (ТЭП) и может помогать ускорить общий метаболизм организма.
"Утренний прием белка в сочетании с другими питательными веществами, такими как витамины и минералы, помогает создать сбалансированный завтрак, который обеспечивает организм всем необходимым для начала дня".
Белок необходим для роста и ремонта тканей, в том числе для мышц. Регулярное употребление белка способствует сохранению и развитию мышечной массы, что важно для общего здоровья и поддержания активного образа жизни.
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