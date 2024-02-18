Диетологи из США назвали 2 полезных завтрака для здорового пищеварения, врач Пономарева призвала есть на завтрак белок

"Овощной скрэмбл из тофу в сочетании с кусочком цельнозернового тоста хорошо сбалансирован по содержанию белка и сложных углеводов".

"Белок является наиболее насыщающим из всех макроэлементов (белки, жиры, углеводы). Употребление белка на завтраке может помочь уменьшить чувство голода и предотвратить переедание в течение дня", - говорит Пономарева.

"Утренний прием белка в сочетании с другими питательными веществами, такими как витамины и минералы, помогает создать сбалансированный завтрак, который обеспечивает организм всем необходимым для начала дня".

Диетологи назвали два лучших из них, сообщает американское изданиеДиетолограссказала, что тофу — полноценный источник белка, который также богат клетчаткой. Эксперт посоветовала смешать тофу с овощами, чтобы добавить в блюдо еще клетчатки и антиоксидантов, а также помочь организму регулировать уровень сахара в крови и улучшить пищеварение.В заключение Бергер отметила, что белок и клетчатка замедляют процесс пищеварения, снижая быстрое поступление сахара в кровь. Это приводит к более стабильному уровню сахара в крови без внезапных скачков.Обычная овсяная каша без добавления сахара поддерживает метаболизм. Она становится источником энергии, который легко усваивается организмом. Клетчатка, содержащаяся в овсянке, также способствует увеличению объема стула, что облегчает и повышает эффективность прохождения через пищеварительный тракт, — объяснила диетолограссказал почему советует своим пациентам есть на завтрак белок.Белок является важным источником энергии. По сравнению с углеводами, белок усваивается медленнее и предоставляет более стабильный и продолжительный источник энергии. Это помогает предотвратить резкий скачок уровня сахара в крови и поддерживать стабильный уровень энергии в течение утра.Белок требует больше энергии для переваривания по сравнению с углеводами и жирами. Это называется термическим эффектом пищи (ТЭП) и может помогать ускорить общий метаболизм организма.Белок необходим для роста и ремонта тканей, в том числе для мышц. Регулярное употребление белка способствует сохранению и развитию мышечной массы, что важно для общего здоровья и поддержания активного образа жизни.Ранее МедикФорум писал о пользе липового меда.

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