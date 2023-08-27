Эндокринолог Гуреева рекомендует 5 лучших завтраков для снижения сахара в крови

1. Продукты с высоким содержанием клетчатки

«Это помогает предотвратить резкие скачки и падения уровня сахара в крови», — говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

2. Продукты, богатые белками

«Он также стимулирует выработку гормонов, которые способствуют насыщению, что может предотвратить переедание и помочь регулировать уровень сахара в крови», — добавила врач Гуреева.

3. Полезные жиры

4. Некрахмалистые овощи

«Кроме того, их низкокалорийность может помочь в контроле веса, что важно для общего контроля уровня сахара в крови», — добавил доктор.

Диабет – это хроническое заболевание, при котором уровень сахара в крови повышается до опасного уровня, если не принимаются меры по его снижению.Если вы живете с этим заболеванием уровня сахара в крови, вы можете испытывать повышенный уровень глюкозы в крови по утрам, также известный как феномен рассвета.Врачи поясняют, что обычно это случается между 4 и 8 часами утра, но причина не ясна.Диетолог поделилась пятью «лучшими» завтраками, которые помогут нормализовать уровень сахара в крови.Когда вы едите клетчатку, она не переваривается организмом и, следовательно, не повышает уровень сахара в крови.Вместо этого он замедляет переваривание и всасывание углеводов, что может привести к более постепенному высвобождению глюкозы в кровь, пояснил врач.Врач рекомендовала выбирать цельнозерновые продукты, такие как овес, цельнозерновой хлеб, хлопья с отрубями, фрукты, овощи и орехи.Белок может помочь стабилизировать уровень сахара в крови, уменьшая влияние углеводов на уровень глюкозы.По словам врача, вашему организму требуется больше времени для переваривания макронутриента, что может помочь замедлить всасывание глюкозы из пищеварительного тракта.Она рекомендовала включать в свой завтракяйца, греческий йогурт, творог и нежирное мясо.Включение в завтрак полезных жиров может помочь замедлить пищеварение и выброс сахара в кровоток.Подобно белку, полезные жиры также могут помочь вам чувствовать себя сытыми и предотвратить переедание. Врач посоветовал есть такие продукты, как авокадо, орехи и оливковое масло.Богатые питательными веществами и клетчаткой такие продукты, как шпинат, капуста, брокколи, перец и помидоры, содержат мало углеводов и калорий. Высокое содержание клетчатки может помочь замедлить пищеварение и стабилизировать уровень сахара в крови.Гликемический индекс описывает скорость, с которой углеводы повышают уровень глюкозы в крови.Фрукты, такие как ягоды, яблоки, груши и цитрусовые, с более низким гликемическим индексом медленнее выделяют сахар в кровоток. Это может помочь постепенно повысить уровень сахара в крови, а не резко его повышать, добавил врач.Ранее МедикФорум писал о пользе орехов для пожилых.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.