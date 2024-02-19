Врач Спахов рассказал, что долька лимона в чае может быть опасной, врач Захарова объяснила последствия

«К счастью, тиабендазол неплохо смывается. Поэтому перед чисткой цитрусовые нужно обязательно мыть, лучше в теплой воде, а еще лучше — и с моющим средством», — советует врач.

"Тиабендазол - это химическое вещество, используемое как антимикотическое (противогрибковое) средство. Оно применяется в медицинских и ветеринарных целях для лечения грибковых инфекций. Однако тиабендазол также обладает некоторыми побочными эффектами и потенциальными вредными свойствами, которые могут быть связаны с его использованием", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Вред тиабендазола

Аллергические реакции: некоторые люди могут проявлять аллергические реакции на тиабендазол, такие как кожные высыпания, зуд, отек или затрудненное дыхание.

некоторые люди могут проявлять аллергические реакции на тиабендазол, такие как кожные высыпания, зуд, отек или затрудненное дыхание. Риск для репродуктивной системы: некоторые исследования на животных показывают, что тиабендазол может оказывать негативное воздействие на репродуктивную систему, в том числе на развитие эмбрионов.

некоторые исследования на животных показывают, что тиабендазол может оказывать негативное воздействие на репродуктивную систему, в том числе на развитие эмбрионов. Токсичность: высокие дозы тиабендазола могут быть токсичными и вызывать отрицательные эффекты на органы, такие как печень и почки.

высокие дозы тиабендазола могут быть токсичными и вызывать отрицательные эффекты на органы, такие как печень и почки. Ограничения в использовании: тиабендазол может быть запрещен в некоторых странах или иметь ограничения в использовании из-за своей токсичности.

тиабендазол может быть запрещен в некоторых странах или иметь ограничения в использовании из-за своей токсичности. Мутагенность и канцерогенность: некоторые исследования на животных предполагают, что тиабендазол может обладать свойствами мутагенности и канцерогенности при высоких дозах.

По словам доктора, долька лимона в чае может нанести вред организму из-за обработки противогрибковыми средствами после сборки урожая. Это помогает сохранить свежесть плодов как можно дольше, однако многие даже не знают о таком вреде.Аналогичный вред представляет пищевая добавка тиабендазол. Этими пестицидами некоторые производители опрыскивают плоды.Это касается мандаринов, апельсинов, лимонов и других цитрусовых. Если нравится пить чай с лимоном, то лучше класть дольку без кожуры.Регулярное поступление вредных веществ в организм имеет накопительный эффект и может негативно сказаться на здоровье. Например, рискуют пострадать почки, щитовидная железа, а также может случиться дисбаланс в гормональной системе, независимо от пола и возраста,Ранее МедикФорум писал о вреде растворимого кофе.

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