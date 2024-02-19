Врач Спахов рассказал, что долька лимона в чае может быть опасной, врач Захарова объяснила последствия
Гастроэнтеролог Константин Спахов объяснил вред цитрусовых, о котором многие даже не догадываются.
По словам доктора, долька лимона в чае может нанести вред организму из-за обработки противогрибковыми средствами после сборки урожая. Это помогает сохранить свежесть плодов как можно дольше, однако многие даже не знают о таком вреде.
Аналогичный вред представляет пищевая добавка тиабендазол. Этими пестицидами некоторые производители опрыскивают плоды.
«К счастью, тиабендазол неплохо смывается. Поэтому перед чисткой цитрусовые нужно обязательно мыть, лучше в теплой воде, а еще лучше — и с моющим средством», — советует врач.
Это касается мандаринов, апельсинов, лимонов и других цитрусовых. Если нравится пить чай с лимоном, то лучше класть дольку без кожуры.
Регулярное поступление вредных веществ в организм имеет накопительный эффект и может негативно сказаться на здоровье. Например, рискуют пострадать почки, щитовидная железа, а также может случиться дисбаланс в гормональной системе, независимо от пола и возраста, информирует «АиФ».
"Тиабендазол - это химическое вещество, используемое как антимикотическое (противогрибковое) средство. Оно применяется в медицинских и ветеринарных целях для лечения грибковых инфекций. Однако тиабендазол также обладает некоторыми побочными эффектами и потенциальными вредными свойствами, которые могут быть связаны с его использованием", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Вред тиабендазола
- Аллергические реакции: некоторые люди могут проявлять аллергические реакции на тиабендазол, такие как кожные высыпания, зуд, отек или затрудненное дыхание.
- Риск для репродуктивной системы: некоторые исследования на животных показывают, что тиабендазол может оказывать негативное воздействие на репродуктивную систему, в том числе на развитие эмбрионов.
- Токсичность: высокие дозы тиабендазола могут быть токсичными и вызывать отрицательные эффекты на органы, такие как печень и почки.
- Ограничения в использовании: тиабендазол может быть запрещен в некоторых странах или иметь ограничения в использовании из-за своей токсичности.
- Мутагенность и канцерогенность: некоторые исследования на животных предполагают, что тиабендазол может обладать свойствами мутагенности и канцерогенности при высоких дозах.
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