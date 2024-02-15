Диетологи: любителям белого хлеба следует есть его вместе с семечками

«Этот продукт не является непосредственной причиной увеличения веса», - констатировали Бонд и Говинджи.

«Любители белого хлеба, который содержит мало клетчатки, могут есть его вместе с семенами подсолнечника. Это позволит обеспечить организм необходимыми пищевыми волокнами», - дали совет эксперты.

Издание Daily Mail опубликовало мнение диетологов Хелен Бонд и Азмины Говинджи о том, что хлеб не является вредным продуктом с точки зрения риска лишнего веса. Специалисты констатировали, что если человек достаточно активен, подвижен и в его жизни присутствуют физические нагрузки, хлеб ему никак не навредит. Диетологи напомнили, что лишний вес является результатом дисбаланса калорий, при котором количество калорий, получаемых с едой в течение дня, превышает их количество, затраченное на активную деятельность.Также специалисты обратили внимание на то, что хлеб часто винят в появлении такой проблемы как вздутие. По их словам, такое может происходить при наличии целиакии (непереносимость глютена) и при повышенной чувствительности организма к пшенице. Однако хотя эти нарушения действительно возможны, в реальности они достаточно редки – большинству людей все-таки можно есть хлеб без опасений. Главное, не злоупотреблять им.Предпочтительным для употребления диетологи назвали «грубый» хлеб из темной муки или цельнозерновой. Такой продукт в повседневном рационе является хорошим источником клетчатки, питающей полезную флору кишеника. Любителям белого хлеба следует есть его вместе с семечками.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие положительные изменения произойдут с организмом при отказе от сахара.

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