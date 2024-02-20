Врач Фисюк: поддержать красоту женщинам в период менопаузы помогает питание

«Питание в период менопаузы играет важную роль в поддержании здоровья, красоты и благополучии женщины. Важно относиться к нему более ответственно, не забывать об основных приемах пищи (не менее трех раз в день), если нет каких-либо других рекомендаций от врача», - уточнила специалист.

«От конфет, печенья и хлебобулочных изделий, особенно из белой муки, следует отказаться совсем», - дала совет Виктория Фисюк.

«В период менопаузы наступает риск развития остеопороза. Необходимо обратить внимание на продукты с повышенным содержанием кальция и витамина Д», - заявила врач.

Врач Фисюк поделилась в беседе с « Газетой.Ru »: поддержать красоту и здоровье женщинам в период менопаузы помогает правильно выстроенное питание.Медик подчеркнула, что для женщин в этот период жизни особое значение имеет углеводный обмен – следует избегать продуктов, провоцирующих резкие колебания уровня сахара в крови. Его повышение способствует перееданию и бесконтрольному набору веса, и в основном такие скачки уровня сахара в крови оказываются следствием употребления простых углеводов.Врач подсказала, что вместо промышленных сластей женщина в менопаузе лучше употреблять фрукты – строго в умеренном количестве.Эксперт напомнила, что наступление менопаузы негативно сказывается на состоянии мышц. Поддерживать мышечную массу помогает белок – следует есть яйца, не слишком жирное мясо, рыбу. Кроме того, происходящие в женском организме изменения затрагивают костную ткань, поэтому в рацион нужно вводить продукты, препятствующие снижению плотности костей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-онколог Магомед Сулиманов назвал несколько действенных способов защититься от рака.

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