Врач Редина рассказала о вреде чрезмерного употребления шоколада, нутрициолог Строков посоветовал чем его заменить

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Врач Редина рассказала о вреде чрезмерного употребления шоколада, нутрициолог Строков посоветовал чем его заменить


Сердечная аритмия вызвана нарушением частоты сердечных сокращений. Некоторые продукты и напитки, которые мы ежедневно употребляем, могут спровоцировать это состояние. 


По словам диетолога Ольги Рединой, кофе и другие напитки с кофеином являются потенциальными провокаторами аритмии из-за их стимулирующего свойства. Алкоголь и энергетические напитки также могут вызывать нарушение сердечного ритма.


Для людей с уже существующими сердечными проблемами шоколад может быть опасен. Пища, богатая жирами и специями, часто вызывает рефлюкс кислоты и аритмию. Чрезмерное переедание, особенно сладкой и соленой пищи, негативно влияет на сердце. 

Если после употребления определенных продуктов наблюдается учащенное сердцебиение, необходимо пройти обследование и скорректировать пищевые привычки. Советы доктора Рединой опубликовал портал «Вечерняя Москва». 

Врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум рассказал, чем заменить шоколад, если вы сладкоежка.

"Кофеин, который содержится в шоколаде, может оказывать воздействие на систему кровяного давления, и поэтому его употребление может быть ограничено при гипертонии (повышенном артериальном давлении)".

Строков назвал сладости, которые наносят организму наименьший вред.

Мед и медовые продукты

Мед является естественным сладким продуктом, который также содержит антиоксиданты и может иметь противовоспалительные свойства.

Фрукты и сухофрукты

Фрукты содержат естественные сахара, а также витамины, минералы и пищевые волокна. Сухофрукты, такие как изюм или чернослив, также могут быть полезными, но следует употреблять их в умеренных количествах из-за их концентрированного сахара.

Овсяное печенье или завтраки

Если они изготовлены из цельного овса, они могут быть источником клетчатки, белка и микроэлементов.

Орехи и семена

Орехи, такие как миндаль, фундук или грецкий орех, а также семена подсолнечника или льна, содержат полезные жиры, белок и микроэлементы.

Мармелад и желе на агар-агаре

Они также содержат пектин и полезны для пищеварения.


"Важно помнить, что, несмотря на полезные свойства, даже эти сладости следует употреблять с умеренностью. Сбалансированное питание с разнообразными продуктами остается ключом к общему здоровью".


Если у вас есть конкретные диетические ограничения или заболевания, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.


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