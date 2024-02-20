Гериатр Ховасова: анемия может стать причиной когнитивного снижения у пожилых, невролог Алехина рассказала как не допустить дефицитов
Кандидат медицинских наук врач-гериатр, терапевт, доцент кафедры болезней старения Наталья Ховасова, руководитель кабинета «Анемия STOPP!»
Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, рассказала, что почти 24% людей старше 60 лет страдают анемией.
Такое состояние является угрожающим для лиц пожилого возраста, так как может стать причиной когнитивных расстройств и их прогрессирования, сообщила она в беседе с газетой «Известия».
«Очень часто падения и переломы у пожилых пациентов становятся следствием сниженного гемоглобина. Анемия ограничивает в ряде случаев возможность проведения оперативного лечения или значимо повышает операционные риски», — предупредила Ховасова.
По её словам, чаще всего у пожилых пациентов развивается железодефицитная анемия, на втором месте — анемия хронических заболеваний, реже — В12-дефицитная анемия.
"Предотвращение анемии у пожилых людей включает в себя ряд мероприятий, направленных на поддержание здоровья и оптимизацию питательного статуса", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Вот несколько рекомендаций:
Сбалансированное питание
Пожилым людям важно употреблять питательные продукты, богатые железом, витамином B12, фолиевой кислотой и витамином C. Включайте в рацион мясо, рыбу, яйца, зеленые листовые овощи, фрукты и цельнозерновые продукты.
Полезные добавки
В случае дефицита определенных витаминов и минералов врач может рекомендовать прием соответствующих добавок. Это особенно актуально для людей с трудностями в усвоении питательных веществ из пищи.
Предотвращение дефицита витамина B12
Убедитесь, что пациенты, особенно в возрасте, получают достаточное количество витамина B12, который важен для формирования красных кровяных клеток. В случае необходимости проводите прием витамина B12 через добавки или инъекции.
Управление хроническими заболеваниями
Лечение и эффективное управление хроническими заболеваниями, такими как хроническая почечная недостаточность, может помочь предотвратить анемию.
Оценка и управление железодефицитом
В случае выявления железодефицитной анемии важно провести необходимые лабораторные исследования и назначить лечение, включая прием железосодержащих препаратов.
Регулярные медицинские осмотры
Регулярные медицинские осмотры помогут выявить любые изменения в состоянии здоровья и своевременно начать лечение.
Физическая активность
Регулярная физическая активность может способствовать улучшению общего здоровья и поддержанию нормального кровотока.
Избегание чрезмерного употребления алкоголя
Умеренное потребление алкоголя, если не противопоказано, может помочь предотвратить анемию.
"Важно помнить, что перед началом любых изменений в рационе или лечении следует консультироваться с врачом для получения индивидуальных рекомендаций, учитывая особенности здоровья и потребности пациента".
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