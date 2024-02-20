Гериатр Ховасова: анемия может стать причиной когнитивного снижения у пожилых, невролог Алехина рассказала как не допустить дефицитов

«Очень часто падения и переломы у пожилых пациентов становятся следствием сниженного гемоглобина. Анемия ограничивает в ряде случаев возможность проведения оперативного лечения или значимо повышает операционные риски», — предупредила Ховасова.

"Предотвращение анемии у пожилых людей включает в себя ряд мероприятий, направленных на поддержание здоровья и оптимизацию питательного статуса", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.





Вот несколько рекомендаций:



Сбалансированное питание





Пожилым людям важно употреблять питательные продукты, богатые железом, витамином B12, фолиевой кислотой и витамином C. Включайте в рацион мясо, рыбу, яйца, зеленые листовые овощи, фрукты и цельнозерновые продукты.



Полезные добавки





В случае дефицита определенных витаминов и минералов врач может рекомендовать прием соответствующих добавок. Это особенно актуально для людей с трудностями в усвоении питательных веществ из пищи.



Предотвращение дефицита витамина B12





Убедитесь, что пациенты, особенно в возрасте, получают достаточное количество витамина B12, который важен для формирования красных кровяных клеток. В случае необходимости проводите прием витамина B12 через добавки или инъекции.



Управление хроническими заболеваниями





Лечение и эффективное управление хроническими заболеваниями, такими как хроническая почечная недостаточность, может помочь предотвратить анемию.



Оценка и управление железодефицитом





В случае выявления железодефицитной анемии важно провести необходимые лабораторные исследования и назначить лечение, включая прием железосодержащих препаратов.



Регулярные медицинские осмотры





Регулярные медицинские осмотры помогут выявить любые изменения в состоянии здоровья и своевременно начать лечение.



Физическая активность





Регулярная физическая активность может способствовать улучшению общего здоровья и поддержанию нормального кровотока.



Избегание чрезмерного употребления алкоголя





Умеренное потребление алкоголя, если не противопоказано, может помочь предотвратить анемию.





"Важно помнить, что перед началом любых изменений в рационе или лечении следует консультироваться с врачом для получения индивидуальных рекомендаций, учитывая особенности здоровья и потребности пациента".