Врач Лебедева: усталость может объясняться слабым иммунитетом или гормональным сбоем

«Если усталость не связана с повышенной физической нагрузкой, то ее причиной могут быть слабый иммунитет или гормональный сбой», - поделилась специалист в Telegram.

«Диабет с набором веса и тягой к сладкому также может сопровождаться упадком сил», - добавила эндокринолог.

Врач Лебедева рассказала, какие причины могут объяснять чувство усталости в обстоятельствах, когда человек не испытывает повышенных нагрузок и живет в привычном для себя режиме. Медик констатировала, что такая усталость может объясняться гормональным сбоем.Диляра Лебедева уточнила, что при постоянных жалобах на упадок сил можно заподозрить слишком низкое содержание в крови гормона кортизола. Кроме того, отсутствие энергии может вызываться недостаточностью гормонов щитовидной железы – гипотиреозом.Также в числе наиболее часто встречающихся причин постоянной усталости медик назвала железодефицитную анемию. Чтобы понять, имеется ли данное нарушение, необходимо сдать анализ на ферритин. У взрослых женщин усталость бывает следствием возрастного угасания яичников и приближения менопаузы.Лебедева обратила внимание на то, что некоторые заболевания или хроническое воспаление в организме тоже способствуют постоянному ощущению нехватки энергии, утомления. Такими заболеваниями, например, являются депрессия, не вылеченное полностью ОРВИ, герпес, гепатиты.Специалист посоветовала при хронической усталости, которая не проходит несмотря на достаточный сон и возможность отдыхать, обращаться к врачу и устанавливать истинную причину проблемы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно определить имеющийся у человека предиабет.

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