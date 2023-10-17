Врач Лебедева: отсутствие силовых нагрузок – уносящая молодость ошибка после 30 лет

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Врач Диляра Лебедева назвала три ошибки женщин после 30 лет, слишком быстро уносящие молодость и здоровье.

Врач-гастроэнтеролог Лебедева констатировала:

«Люди часто упускают из виду и не контролируют важные вещи, которые помогают сохранить здоровье и молодость после 30 лет».

Говоря об ошибках женщин, специалистка отметила, что одной из них является непонимание той опасности, которую представляет собой для их организма дефицит витаминов и микроэлементов. После 30 лет представительницам прекрасного пола следует контролировать их содержание в своем организме, чтобы не допускать нехватки – она может провоцировать сбои в работе важных систем.

Еще одной опасной ошибкой, уносящая молодость после 30 лет, врач Лебедева считает невнимание к своему гормональному фону. В этом возрасте могут происходить неблагополучные изменения в функционировании щитовидной железы, надпочечников, яичников. Состояние этих органов тесно связано с тем, как долго женский организм может сохранять «молодые» функции и хорошее здоровье.

Отсутствие адекватных силовых нагрузок – это тоже уносящая молодость ошибка после 30 лет. Начинающееся в организме старение постепенно лишает его развитой и крепкой мышечной массы и воспрепятствовать этому можно только путем тренировок, физической активности.

«Игнорировать силовые тренировки и тренировки на гибкость – ошибка, которая ведет к преждевременной дряблости мышц и кожи, старческой скованности движений», - предупредила эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что женское здоровье тесным образом связано с выработкой гормона эстрогена.

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Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
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Теги : продление молодости, ошибки, Диляра Лебедева
Врач Лебедева: отсутствие силовых нагрузок – уносящая молодость ошибка после 30 лет
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