Эндокринолог Зяблова: целлюлит может возникать даже у худощавых людей

«Целлюлит – это особенность кожи, он не является заболеванием», - констатировала врач.

«Даже у людей с низким процентом жира в организме могут наблюдаться признаки целлюлита из-за особенностей строения кожи и распределения жировой ткани», - сказала Елена Зяблова.

Отказ от курения: оно ухудшает кровообращение, которое имеет огромное значение для состояния кожи.

Употребление продуктов, богатых водой, таких как огурцы, цветная капуста, редис, шпинат, брокколи.

Регулярный массаж: полезно сочетать ручные массажи и вакуумные методики.

Употребление зеленых листовых овощей: оно дает противовоспалительный эффект, улучшающий состояние кожи.

Употребление здоровых жиров – орехов, авокадо, жирной рыбы, растительных масел.

Силовые упражнения: они развивают мышечную ткань и заставляют ее интенсивнее расходовать жир.

Кардиотренировки (быстрая ходьба, бег, плавание и т.д.) - несколько раз в неделю.

Упражнения на растяжку: благодаря им улучшается кровообращение кожи.

Питье чистой воды: это помогает вымывать из организма токсины, которые прячутся в верхних слоях кожи, делая целлюлит более заметным.

Употребление продуктов с желатином: в нем содержатся аминокислоты глицин и пролин, которые способствуют повышению упругости кожи.

Эндокринолог Зяблова сообщила « Ленте.ру », что целлюлит имеется у 90% взрослых женщин. К его появлению у женщин ведут постоянные перепады уровня гормонов. В результате таких гормональных колебаний ослабляется соединительная ткань, увеличивается масса жировых клеток, ослабевает подкожная микроциркуляция крови. Все это обуславливает те изменения с кожей, из-за которых становится более заметен эффект апельсиновой корки.Зяблова уточнила, что на появление и интенсивность целлюлита влияют гены, качество питания, образ жизни людей, степень их активности. По словам эндокринолога, «апельсиновая корка», которую принято считать сугубо женской физиологической особенностью, может присутствовать и у мужчин, хотя внешне она обычно не столь заметна как у женщин.Кроме того, целлюлит может возникать даже у худощавых людей.Что помогает избавиться от целлюлита?Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что появление жира на талии может означать повышенный риск болезней сердца

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