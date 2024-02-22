Врач Иванов: бледность и повышенное потоотделение относятся к первым признакам отрыва тромба

«Некоторые из первых симптомов отрыва тромба включают бледность кожи, повышенное потоотделение, резкую боль за грудиной, в затылке и грудной клетке, внезапную одышку и потерю сознания», - рассказал медик порталу Pnz.ru

«Тромбоз развивается стремительно и требует немедленной госпитализации. Посинение кожи и отек является серьезным сигналом для вызова скорой помощи», - подчеркнул эксперт.

Врач Иванов напомнил об опасности имеющихся тромбов, представляющих собой нерастворенные сгустки венозной крови, закрепленные на внутренней стенке сосудов. По словам специалиста, риск тромбообразования в серьезной степени повышается для женщин, готовящихся стать матерями, а также для людей, у которых имеется варикоз. Чаще всего тромбы формируются в сосудах конечностей (особенно ног) или живота. Самую большую опасность для человека представляют сгустки, которые отрываются от места крепления и проникают в кровоток, циркулирующий по телу. Когда оторвавшиеся тромбы попадают в артерии, питающие кровью легкие, сердце или головной мозг, они могут вызвать закупорку и ассоциированные осложнения, в том числе такие как легочная эмболия, инфаркт миокарда, ишемический инсульт.Врач Иванов предупредил: бледность и повышенное потоотделение относятся к первым признакам отрыва тромба.Специалист добавил, что при развитии тромбоза в конечности пораженная рука или нога заметно отекают и увеличиваются в размере. Кожа такой конечности может быть горячей на ощупь и краснеть, либо она приобретает голубоватый или синий оттенок и холодеет. Также в конечности может ощущаться боль и возникает слабость, рука или нога перестают «слушаться» и нормально функционировать.Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах, которыми проявляется гормональный дисбаланс

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